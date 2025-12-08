Advertisement
trendingNow13033352
Hindi Newsजरा हटके

आपकी उंगलियों में छुपी है आपकी असली पर्सनैलिटी? छोटी-बड़ी अंगुली के ये राज कर सकते हैं हैरान

Fingers Reveals Your Personality: आपकी उंगलियों की लंबाई आपके पर्सनैलिटी टाइप के बारे में क्या राज खोलती है? नई रिसर्च के चौंकाने वाले दावे पढ़ें और जानें कि आपकी कौन-सी उंगलियां आपका कैरेक्टर बताती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 08, 2025, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी उंगलियों में छुपी है आपकी असली पर्सनैलिटी? छोटी-बड़ी अंगुली के ये राज कर सकते हैं हैरान

Fingers Personality Test: कई तरह की रिसर्च समय-समय पर होती रहती हैं, लेकिन कुछ नतीजे इतने मजेदार और चौंकाने वाले होते हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते. इसी तरह की एक स्टडी कहती है कि हमारी उंगलियों की लंबाई हमारे स्वभाव और आदतों के बारे में बहुत कुछ बता सकती है. हालांकि हर रिसर्च पूरी तरह सटीक हो, ऐसा जरूरी नहीं, पर यह जानना दिलचस्प जरूर लगता है.

क्या सच में हमारी हथेली खोलती है पर्सनैलिटी?

रिसर्च के अनुसार, आपकी हथेली खासकर दो उंगलियां रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर आपके स्वभाव की झलक देती हैं. यह स्टडी पुरुषों पर ज्यादा लागू होता है, क्योंकि उंगलियों की लंबाई टेस्टोस्टेरोन लेवल से जुड़ी मानी जाती है. इसी आधार पर पुरुषों को तीन ग्रुप में रखा गया: A, B और C.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पैरालाइज्ड हूं, कमजोर नहीं...  52 साल की महिला बनी Zepto डिलीवरी वुमन, इमोशनल कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया

रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी हो तो क्या मतलब?

इस कैटेगरी के पुरुषों को आकर्षक और मिलनसार माना गया है. ये लोग जल्दी दोस्त बना लेते हैं और लोगों को इंप्रेस करने में माहिर होते हैं. हालांकि इनके अंदर थोड़ा आक्रामक स्वभाव भी पाया जाता है और ये रिस्क लेने से नहीं डरते. रिसर्च दावा करती है कि ऐसे पुरुष अक्सर अपने बाकी साथियों की तुलना में ज्यादा पैसा कमाते हैं.

रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से छोटी हो तो स्वभाव कैसा?

ऐसे पुरुषों को आत्मविश्वासी, कभी-कभी थोड़ा आत्ममुग्ध (नार्सिसिस्टिक) भी बताया गया है. ये अकेले रहने में सहज होते हैं और दूसरों से डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते. लेकिन प्यार में ये लोग पहल करने से झिझकते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में कभी-कभी कम कॉन्फिडेंट दिखाई दे सकते हैं.

अगर दोनों उंगलियां बराबर लंबाई की हों तो कैसी पर्सनैलिटी?

इस कैटेगरी के पुरुष शांत स्वभाव वाले, वफादार और बैलेंस्ड माने जाते हैं. ये अच्छे मध्यस्थ बनते हैं और हर स्थिति को संभालने की क्षमता रखते हैं. इनके जीवन में चीजें सामान्य और संगठित ढंग से चलती हैं, जैसे सब कुछ अपने स्थान पर हो.

यह भी पढ़ें: दिवंगत पिता की जेब से निकले पान मसाला और बीड़ी के पैकेट, फिर बेटे ने बनवाया ऐसा बॉक्स! लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन 

क्या आपको लगता है कि यह टेस्ट सच में सही हो सकता है?

रिसर्च दिलचस्प जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह वैज्ञानिक मानना सही नहीं होगा. फिर भी कई लोग खुद या अपने करीबियों को इन कैटेगरीज में फिट पाते हैं और यह बातें मजेदार तरीके से व्यक्तित्व समझने में मदद करती हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Personality testFinger Personality

Trending news

बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
west bengal vidhan sabha chunav
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
Vande Mataram
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
bike-taxi service
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
Goa Fire Tragedy
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
SC Reservation
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
vande mataram geet
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
Anti tank Missiles
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग
IndiGo crisis
'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
Train
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज
Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ! बिना परमिट घूमता पकड़ा चीनी नागरिक… फोन की हिस्ट्री ने खोला राज