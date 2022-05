Whatsapp Chat के GIF में अपने एक्सप्रेशन से हुई थी फेमस, 16 साल की उम्र में हुआ ऐसा हादसा

Whatsapp Chat Viral GIF: Whatsapp और फेसबुक पर वायरल जीआईएफ (GIF) में 'ग्रिनिंग गर्ल' (Grinning Girl) के नाम की इस बच्ची को आपने जरूर देखा होगा. इस बच्ची का नाम है कैलिया पोसी (Kailia Posey), जिन्होंने अमेरिकी रियलिटी टीवी सीरीज 'टॉडलर्स एंड टियारस' (Toddlers and Tiaras) में अभिनय किया था. एक बयान में कैलिया के परिवार ने बताया कि वाशिंगटन में 16 साल की उम्र में उसने सुसाइड कर लिया.

'टॉडलर्स एंड टियारस' (Toddlers and Tiaras) के एक सेगमेंट के दौरान मुस्कुराते हुए कैमरे में कैप्चर किए जाने के बाद कैलिया पोसी (Kailia Posey) एक लोकप्रिय मीम बन गई थीं. उन्होंने पिछले साल मिस लिंडन टीन यूएसए का खिताब जीता था. कैलिया ने 2018 की नेटफ्लिक्स फिल्म 'एली' (Eli) में एग्नीस (Agnes) की भूमिका निभाई थी. पोसी के परिवार ने कहा, 'हालांकि वह एक निपुण लड़की थी, जिसका भविष्य उज्ज्वल था, दुर्भाग्य से एक पल में, उसने अपने सांसारिक जीवन को समाप्त करने का जल्दबाजी में निर्णय लिया.'

Such sad news Thank you for the all the fun you’ve brought us over the years , #KailiaPosey pic.twitter.com/c1oWioXWRU

उन्होंने आगे कहा, 'उसने अपने पूरे जीवन में पेजेंट सर्किट (Pageant Circuit) पर प्रतिस्पर्धा करने के बाद अनगिनत क्राउन्स और ट्राफियां जीतीं. उन्हें हाल ही में अपने हाई स्कूल में चीयरलीडर के रूप में चुना गया था.' पोसी की मां मार्सी पोसी गैटरमैन ने सोमवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा, 'मेरे पास शब्द या कोई विचार नहीं है. एक खूबसूरत बच्ची चली गई है. कृपया हमें प्राइवेसी दें क्योंकि हम कैलिया के खोने का शोक मना रहे हैं. मेरा बच्चा हमेशा के लिए चला गया.'

Omg how sad… Remember this little girl in the Gifs, her name is Kailia Posey 16 years young. She’s sadly passed away. My thoughts and prayers are with her family and friends. pic.twitter.com/EuT7hE1cSN

