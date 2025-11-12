Advertisement
बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

Indian Son Viral Post: एक युवा भारतीय बेटे ने अपनी मां को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की भावनात्मक अपील की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. बेटे की सच्ची चिंता और संवेदनशीलता ने लाखों दिलों को छू लिया.

 

Nov 12, 2025, 06:25 AM IST
बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

WhatsApp Chat Viral: रेडिट पर एक भारतीय लड़के का पोस्ट लाखों दिलों को छू गया, जिसमें उसने अपनी मां से स्वास्थ्य को लेकर सच्ची और भावनात्मक अपील की. युवक ने बताया कि उसकी मां गठिया और उम्र से जुड़ी जोड़ों के दर्द से जूझ रही हैं, लेकिन फिर भी रोज ऑफिस से लौटने के बाद टहलने या एक्सरसाइज से बचती हैं. बेटे ने एक दोस्त के पिता के पैरालिसिस की खबर सुनने के बाद अपनी मां को प्यार में सच्चाई दिखाने का फैसला किया.

बेटे की चिंता आखिर किस बात को लेकर थी?

युवक ने लिखा, “मां को यह रियलिटी चेक चाहिए था क्योंकि वे ऑफिस से लौटने के बाद बहुत थक जाती हैं और कुछ भी एक्टिव नहीं करतीं.” उसने कहा कि यह मैसेज किसी आलोचना के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें याद दिलाने के लिए था कि उनका स्वास्थ्य न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके बच्चों की खुशी के लिए भी जरूरी है.

बेटे ने अपनी मां से क्या कहा अपने मैसेज में?

युवक ने अपने मैसेज के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए जो वायरल हो गए. एक मैसेज में उसने लिखा, “अभी खुद को निष्क्रिय मत बनाओ, वरना एक दिन चलना चाहोगी और चल नहीं पाओगी.” दूसरे में उसने कहा, “थकी हो तो भी कुछ करो, अपनी लिमिट को आगे बढ़ाओ, खाना अच्छा खाती हो लेकिन एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दो.” उसके शब्दों में परिपक्वता और भावनात्मक गहराई दोनों थी.

Sent this to my mother :) Might sound harsh but she needed it. And here's why..
byu/Filmyboy7 inTwentiesIndia

 

क्या मां के स्वास्थ्य से बेटे के सपनों का भी रिश्ता है?

एमबीए कर रहे युवक ने लिखा कि वह घर से दूर रहता है और मां की सेहत को लेकर हमेशा चिंतित रहता है. उसने कहा, “अगर मां अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगी, तो मैं अपने करियर पर ध्यान दे पाऊंगा.” उसने यह भी जोड़ा कि जब वह कमाने लगेगा तो मां को आर्थिक रूप से सपोर्ट करेगा, लेकिन चाहता है कि वे हर चीज से पहले अपने स्वास्थ्य में निवेश करें.”

सोशल मीडिया ने इस ईमानदारी को कैसे लिया?

रेडिट पर यह पोस्ट हजारों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. एक यूज़र ने लिखा, “मैं भी जब घर जाता हूं, अपने माता-पिता को हेल्थ पर पूरा लेक्चर देता हूं.” दूसरे ने कहा, “तुम बिल्कुल कठोर नहीं थे, बल्कि ईमानदार थे. यकीन मानो, तुम्हारी मां ज़रूर तुम्हारी बात सुनेंगी.” लोगों ने बेटे की सच्चाई और प्यार की इस पहल को आज की सबसे सकारात्मक कहानी बताया.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

