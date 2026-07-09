/भयंकर बारिश की वजह से एम्प्लाई ने मांगी छुट्टी तो बॉस बोला- लोकल ट्रेन, ऑटो या उबर लो, लेकिन ऑफिस आओ...

Pune Manager Rejects Leave: पुणे में हो रही भारी बारिश ने जहां आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, वहीं कॉर्पोरेट जगत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. पुणे की एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने जब रास्ते बंद होने और भारी बारिश की वजह से छुट्टी मांगी, तो उसके मैनेजर ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया. मैनेजर की इस बेरुखी से परेशान होकर कर्मचारी अब यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या उसे इस नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर दोनों की बातचीत का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मैनेजर के इस बर्ताव की जमकर आलोचना कर रहे हैं.
यह पूरा मामला तब सामने आया जब इस कर्मचारी के एक दोस्त ने रेडिट के 'पुणे सबरेडिट' पर इस बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस पोस्ट का कैप्शन दिया गया था, "वह पूछ रहा था कि क्या उसे इस्तीफा दे देना चाहिए." वायरल चैट के मुताबिक कर्मचारी ने अपने मैनेजर को सुबह मैसेज किया, "हेलो सर, भारी बारिश और रास्ते बंद होने की वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा." इस पर मैनेजर ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब दिया, "हाय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो."
मैनेजर ने कहा- ऑटो या उबर करो पर आओ
कर्मचारी की परेशानी को समझने के बजाय मैनेजर ने उसे ऑफिस आने के लिए मजबूर करना जारी रखा. मैनेजर ने मैसेज में आगे लिखा, "मैं इस छुट्टी को मंजूरी नहीं दे सकता. हम सभी काम पर आए हैं." मैनेजर ने दलील दी कि बाकी लोग भी लोकल ट्रेन का सफर तय करके ऑफिस पहुंचे हैं. उसने कर्मचारी को हुक्म देते हुए कहा, "चाहे ऑटो रिक्शा करो या उबर कैब लो, लेकिन किसी भी तरह ऑफिस पहुंचो." मैनेजर के इस रूखे व्यवहार ने कर्मचारी को पूरी तरह निराश कर दिया.
सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
जैसे ही यह व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर आई, यूजर्स ने मैनेजर को निशाने पर ले लिया. कई लोगों ने कंपनी का नाम सार्वजनिक करने की मांग की ताकि उसकी 'नेम एंड शेम' की जा सके. एक अन्य यूजर ने अपना पुराना अनुभव साझा करते हुए लिखा, "मेरी 6000 रुपये की इंटर्नशिप वाले बॉस ने भी मुझसे यही कहा था. मैंने जवाब दिया था कि काश इस भारी-भरकम वजीफे में मैं उबर का खर्च उठा पाता."