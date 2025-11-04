ऑफिस न आने पर मैनेजर ने पूछा सवाल, Gen Z ने दिया ऐसा जवाब कि शॉक्ड रह गया बॉस

Gen Z Whatsapp Chat Viral: एक व्हाट्सऐप चैट में Gen Z कर्मचारी ने बीमार होने पर डॉक्टर की पर्ची मांगने वाले बॉस को सख्त जवाब दिया, “मैं स्कूल स्टूडेंट नहीं हूं सर.” उसका जवाब वायरल हो गया और इंटरनेट पर लोगों ने कहा, “Gen Z ही बदलेगी टॉक्सिक ऑफिस कल्चर.”
Gen Z Viral News: आज की जनरेशन ज़ेड (Gen Z) के लिए वर्क-लाइफ बैलेंस सिर्फ़ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है. यह पीढ़ी खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य, बर्नआउट और निजी सीमाओं की बात करती है. अब सोशल मीडिया पर वायरल एक व्हाट्सऐप चैट ने इसे फिर साबित कर दिया है. इस चैट में एक कर्मचारी ने अपने मैनेजर को ऐसा जवाब दिया कि पूरा इंटरनेट उसकी हिम्मत का कायल हो गया. इस बातचीत ने ऑफिसों में चल रही टॉक्सिक कल्चर पर नई बहस छेड़ दी है.
व्हाट्सऐप चैट ने मचा दी हलचल
यह वायरल चैट Reddit पर शेयर की गई थी. इसमें एक कर्मचारी अपने बॉस को मैसेज करता है कि “सर, नहीं आ पाऊंगा, बुखार बढ़ गया है.” जवाब में मैनेजर लिखता है, “चलो डॉक्टर के पास चलते हैं.” कर्मचारी शांति से जवाब देता है, “जरूरत लगी तो बताऊंगा, अभी तो पैरासिटामॉल ली है.” लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. मैनेजर दोबारा लिखता है, “डायरेक्टर सर ने कहा है कि जो भी बीमार हो, डॉक्टर की पर्ची लाए.” बस, यहीं से बातचीत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी.
Gen Z कर्मचारी का सॉलिड जवाब
कर्मचारी ने बिना झिझक जवाब दियe, “मैं स्कूल स्टूडेंट नहीं हूं सर. लीव है तो लीव है, ली मैंने. वो खुद डॉक्टर हैं, बोलो मेरे नाम की पर्ची बना लें. मेरे पास न पर्ची है, न पैरेंट्स सिग्नेचर वाली एप्लीकेशन. और मैं अभी रेस्ट कर रहा हूं, मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दूंगा.” बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर लोग बोले, “यही है Gen Z का असली एटीट्यूड.” Reddit पर शेयर इस चैट को हजारों लोगों ने अपवोट किया और कहा कि ऐसी हिम्मत ही टॉक्सिक ऑफिस कल्चर को खत्म कर सकती है.
The only right way to respond!
byu/vishal_gandhii inindiameme
वायरल हुआ पोस्ट तो मच गया बवाल
इस पोस्ट को 3 नवंबर को शेयर किया गया था, और अब तक इसे 5,000 से ज़्यादा अपवोट और सैकड़ों कमेंट मिल चुके हैं. एक यूज़र ने लिखा, “मुझे यह बहुत पसंद आया, यही सही तरीका है.” दूसरे ने कहा, “कंपनी एक दिन की बीमारी पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं मांग सकती.” एक और ने लिखा, “इसी वजह से लोग और स्ट्रेस में जाते हैं. बढ़िया किया भाई.” एक यूज़र ने कहा, “Gen Z ही सुधारेगी ये सिस्टम.” कुल मिलाकर, इंटरनेट पर यही राय है. अब डर का नहीं, सेल्फ-रिस्पेक्ट का जमाना है.