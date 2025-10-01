Advertisement
हाईवे पर तेज तूफान में उड़ जाती बाइक्स, गाड़ी वालों ने हवा के बवंडर से ऐसे निकाला

Highway Per Tufaan Ka Video: सोशल मीडिया पर मदद का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने बता दिया कि मानवता क्या होती है. बीच हाईवे पर जब तूफान आया तो ये बाइक वाले उड़ने की स्थिति में हो गए थे. तभी कार वालों ने ऐसे काटा हवा का रुख. वीडियो देखें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:50 PM IST
हाईवे पर तेज तूफान में उड़ जाती बाइक्स, गाड़ी वालों ने हवा के बवंडर से ऐसे निकाला

Viral Video: कितना भी पाप और अपराध बढ़ जाए, लेकिन बीच-बीच में ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो बताते हैं कि मानवता अभी जिंदा है. ऐसे वीडियो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज फैलाते हैं और बाकी लोगों को भी दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करते हैं. इन दिनों जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे. वीडियो में देखे कि हाईवे पर जब तूफान आया तो कार वालों ने कैसे बाइक वालों की जान बचाई और उन्हें तेज हवा के बवंडर से कैसे सुरक्षित निकाला. 

तूफान में कैसे बचाई बाइक वालों की जान?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो किसी हाइवे का है. जिसमें दिखता है कि तूफान आ रहा है. जब तेज तूफान फ्लाईओवर से टकराता है तो दो पहिया वाहनों का इस तेज हवा में चलना मुश्किल हो जाता है और ये काफी जोखिम भरा भी है. इस दौरान चार पहिया वाहन तेज हवा को चीरते हुए जा रहे हैं, बाइक और स्कूटी के लिए चलना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में दिखता है कि एक दो पहिया वाहन को दो कारों ने अपने बीच में रखा और तेज हवा को काटने में मदद की. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि कई बाइक और स्कूटर हाइवे के किनारे चल रहे हैं और बराबर में बड़े वाहन उनको सुरक्षा कवच दे रहे हैं. बड़े वाहन के साथ चलने से तेज हवा को काटने में मदद मिल रही है. इस तरह बड़े वाहन चालकों ने बाइक और स्कूटर वालों को उस तूफान से निकालने में मदद की. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स कह रहे हैं कि मानवता अभी जिंदा है.
यह भी पढ़ें: वायरल हुई क्यूट शूर्पणखा, यूजर बोले- इसके लिए तो रावण से भी युद्ध कर जाएंगे

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Ansari5k नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 53 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कार वालों को तो दिल से सलाम करना चाहिए. भाई कम से कम बाइक वालों को उनके घर तक तो पहुंचाया होगा. अपने यहां तो कार वाले बाइक वालों को कूड़ा कचरा समझते हैं."
यह भी पढ़ें: हिम्मत है तो हंसी रोककर दिखाओ! रावण ने सह परिवार बनाई धांसू रील, राक्षसों ने भी लगाए ठुमके

 

