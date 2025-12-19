Advertisement
कहां से आया हाथ मिलाने का चलन? सबसे पहले किसने किया था Handshake, जानें पूरी हिस्ट्री

Handshake History: ऑफिस हो या कॉलेज जब भी हम अपने साथियों से मिलते हैं तो सबसे पहले हाथ मिलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हाथ मिलाने की आदत कहां से आई और इसका क्या इतिहास है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 19, 2025, 03:34 PM IST
Handshake History: हाथ मिलाना काफी आम है. जब किसी से कोई महत्वपूर्ण डील की हो, जब किसी से पहली बार मिलते हैं या डेली अपने साथी कर्मचारी से मिलना हो या रेगुलर फ्रेंड से मिलना हो. हाथ मिलाना (Handshake) यूनिवर्सल सिंबल बन चुका है. हर कोई अपने साथी से हाथ मिलाकर ही अभिवादन करता है. ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि ये आदत कहां से आई और इसके पीछे की क्या कहानी है. चलिए जानते हैं.

सबसे पहले किसने मिलाया हाथ
मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले हाथ मिलाने का रिकॉर्ड 9वीं सदी ईसा पूर्व का है. दरअसल, एक पत्थर में नक्काशी के द्वारा असीरिया के राजा शलगनेसर III (Shalmaneser) को बेबीलोन के शासक मर्दुक जाकिर शुमी I के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है. प्राचीन ग्रीस की बात करें तो उसमें हैंडशेक को डेक्सियोसिस के नाम से भी जाना जाता  है. हाथ मिलाना बराबरी या दोस्ती या आपसी सम्मान का प्रतीक माना जाता है. जानकारी के अनुसार ग्रीक मूर्ति और लेखों में अधिकांश योद्धाओं और सहयोगियों के बीच मजबूत संबंध दिखाने के लिए हाथ मिलाने का के सिंबल का यूज किया जाता था.

हैंडशेक का अलग इस्तेमाल
ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हाथ मिलाने का संबंध सिर्फ आपसी सम्मान से ही था. सबसे हाथ मिलाने को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया. रोमन के लोगों के लिए हाथ मिलाने का मतलब आपसी संबंध नहीं, बल्कि हथियारों का पता लगाना था. जी हां, रोमन लोग इसलिए हाथ मिलाते थे ताकि लोगों के छिपे हुए हथियारों का पता लगा सकें. रोमन लोगों के लिए हाथ मिलाना हथियारों की जांच करने का एक तरीका था. इसके अलावा जब को हाथ मिलाता था तो ये एक शांति का प्रस्ताव या इरादे का भी संकेत था. क्योंकि अक्सर हथियार सीधे हाथ में होता है. ऐसे में यदि कोई आपकी ओर हाथ बढ़ाता है तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि सामने वाला कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे में नहीं है.
जोर से क्यों मिलाते थे हाथ
मध्य युग के दौरान लाग अक्सर जोरदार तरीके से हैंडशेक करते थे ताकि कोई हथियार रखा हो तो निकल कर गिर जाए. इससे बाद 17वीं सदी के दौरान लोगों ने हाथ मिलाने को अभिवादन करने का जरिया बना लिया और धीरे धीरे ये पॉपुलर हो गया. जो हाथ मिलाना हिंसा को रोकने और जांच करने या भरोसा जीतने या भरोसा दिलाने के चलते शुरू हुआ वो हैंडशेक सम्मान में बदल गया और आज लगभग सभी साथी से हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं.

