/शाकाहारी माने जाने वाले बंदर आखिर कब और क्यों बन जाते हैं खूंखार शिकारी? दिमाग और आंतें निकालकर कर जाते चट

Do Capuchin Monkeys Hunt and Eat Meat? बंदरों को पारंपरिक रूप से फल, फूल, पत्तियां और बीज खाने वाला शाकाहारी जीव माना जाता है. लेकिन क्या यही संपूर्ण सत्य है या सच कुछ और भी है. हाल में हुई एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ खास परिस्थितियों में बंदर मीट भी खा लेते हैं. लेकिन सवाल है कि वे ऐसा कब करते हैं और मांस खाने वाले बंदरों की वह कौन-सी प्रजाति है. आइए, आज आपको इन मांसाहारी बंदरों के बारे में विस्तार से बताते हैं.