/शाकाहारी माने जाने वाले बंदर आखिर कब और क्यों बन जाते हैं खूंखार शिकारी? दिमाग और आंतें निकालकर कर जाते चट

Do Capuchin Monkeys Hunt and Eat Meat? बंदरों को पारंपरिक रूप से फल, फूल, पत्तियां और बीज खाने वाला शाकाहारी जीव माना जाता है. लेकिन क्या यही संपूर्ण सत्य है या सच कुछ और भी है. हाल में हुई एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ खास परिस्थितियों में बंदर मीट भी खा लेते हैं. लेकिन सवाल है कि वे ऐसा कब करते हैं और मांस खाने वाले बंदरों की वह कौन-सी प्रजाति है. आइए, आज आपको इन मांसाहारी बंदरों के बारे में विस्तार से बताते हैं.
साइंस टेक डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राज़ील के पूर्वोत्तर क्षेत्र (फ़ाज़ेंडा बोआ विस्टा) में दाढ़ी वाले कपुचिन (Bearded Capuchin Monkeys) बंदरों पर एक रिसर्च की गई थी. स्टडी में पता चला कि जब प्राकृतिक आवासों में मौसमी बदलाव के कारण फलों और पौधों की उपलब्धता कम हो जाती है, तो कपुचिन बंदर अपने प्राण बचाने के लिए शिकार करके मांस खाने लग जाते हैं.
अध्यय में सामने आया कि फलों की कमी होने पर ये बंदर छोटे रीढ़धारी जीवों का शिकार करते हैं. ये जिन जीवों को मारकर खाते हैं, उनमें छिपकलियां, चूहे, घूस, सांप, पक्षियों के चूजे और ओपोसम शामिल हैं. यह पहला मौका था जब वैज्ञानिकों ने कपुचिन बंदरों को ओपोसम, इगुआना और सांपों का शिकार करते और खाते हुए कैमरे में कैद किया.
रिसर्च में यह रोचक बात पता चली कि नर कपुचिन बंदर मादाओं की तुलना में अधिक बार शिकार करते थे. वे खतरनाक और जहरीले जीवों, जैसे कि सांपों का शिकार करने का जोखिम भी उठाते थे. वहीं मादाएं आमतौर पर छोटे और सुरक्षित जीवों तक सीमित रहती थीं.
प्राणिशास्त्रियों और मानवविज्ञानियों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने यह स्टडी जून 2006 से दिसंबर 2010 के बीच की. इसके लिए वैज्ञानिक ब्राजील के फ़ाज़ेंडा बोआ विस्टा पहुंचे. वहां पर उन्होंने करीब 4.5 साल तक रहकर कपुचिन बंदरों के दो समूहों के व्यवहार और खान-पान पर नजर रखी.
जांच में सामने आया कि जब तक जंगल में फल और सब्जियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं, तब तक बंदरों का ध्यान मुख्य रूप से शाकाहार पर था. लेकिन जैसे ही शुष्क मौसम या प्राकृतिक कारणों से फलों की कमी हुई तो बंदरों ने अपने आहार में प्रोटीन और वसा की आपूर्ति के लिए रीढ़धारी जीवों का शिकार बढ़ा दिया.
रिसर्चर डॉ. सुज़ाना कारवाल्हो के मुताबिक, बंदर जब भी किसी जीव का शिकार करते, तो वे सबसे पहले उसके मस्तिष्क और आंतों को खाते थे. वैज्ञानिकों के अनुसार, मस्तिष्क और आंतरिक अंगों में वसा और पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है. भोजन की कमी के समय कम मेहनत में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने का यह एक बेहद कुशल प्राकृतिक तरीका है.
वे बताती हैं कि कपुचिन बंदरों का मस्तिष्क उनके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है. वे औजारों (पत्थरों) का उपयोग करते हैं और दो पैरों पर चलकर औजार ले जाते हैं. वे सांप जैसे खतरनाक जीवों को खाने का साहस रखते हैं. जबकि चिंपांजी भी आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं.
डॉ. कारवाल्हो के अनुसार, कपुचिन बंदर बेहद समझदार होता है. उसे पता है कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे जिंदा रखना है. यही वजह है कि जंगल में भोजन की कमी होने पर वह अपने आहार का तरीका बदल लेता है. शाकाहार छोड़कर वह मांसाहार पर शिफ्ट हो जाता है और छोटे जानवरों का शिकार करने लगता है. वहीं जंगल में हरियाली आने पर वह फिर से फलाहार पर लौट आता है.