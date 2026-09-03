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शाकाहारी माने जाने वाले बंदर आखिर कब और क्यों बन जाते हैं खूंखार शिकारी? दिमाग और आंतें निकालकर कर जाते चट

Do Monkeys Eat Meat? बंदरों को फल-फूल खाने वाले शाकाहारी जानवर माने जाते हैं. लेकिन यही बंदर एक वक्त आने पर खूंखार शिकारी भी बन जाते हैं. वे छोटे जानवरों का मस्तिष्क निकालकर चट कर जाते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 03, 2026, 04:14 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:14 AM IST
शाकाहारी माने जाने वाले बंदर आखिर कब और क्यों बन जाते हैं खूंखार शिकारी? दिमाग और आंतें निकालकर कर जाते चट
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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