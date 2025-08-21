Video: जब बॉयफ्रेंड बन जाए पति... मम्मी आ गई का डर तो कभी बाजार में छिपकर शॉपिंग, फिर याद आया- हम हैं शादीशुदा, देखें मजेदार वीडियो

When Boyfriend Became Husband Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बॉयफ्रेंड शादी होने के शुरुआती साइड इफेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, आइए वीडियो देखते हैं.
When Boyfriend Became Husband Video Viral: बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड की जिंदगी अचानक एक रात में तब बदल जाती है जब एक दूसरे को शुरुआत से सात जन्मों का वादा कर रहे होते हैं और अचानक उनका ये सपना सच हो जाता है. बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपनी मोहब्बत को समाज में रिश्ते का नाम दे पाते हैं. सिंदूर से सजी लड़की की मांग गर्लफ्रेंड को पत्नी बना देती है और सबके सामने लिए फेरों से बॉयफ्रेंड, पति बन जाता है. वहीं, अगर किसी के साथ ऐसा हो कि वो शादीशुदा होने के बाद भूल जाए कि वो पति-पत्नी है और अब बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड की तरह छिपकर मिलने या बात करने की जरूरत नहीं है तो उनका क्या होगा? शायद कुछ ऐसा ही हाल होगा जो वायरल वीडियो में देखा जा रहा है.
बॉयफ्रेंड बन गया पति, भूल गई पत्नी
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की ये भूल ही जाती है कि उसकी शादी अपने बॉयफ्रेंड हो चुकी है और वो ससुराल में रहती है. वीडियो की शुरुआत में दिखाते हैं कि पति-पत्नी बाइक से जा रहे होते हैं और अचानक महिला बाइक रोकने को कहती है कि वहां बुआ का घर है जिस पर लड़का याद दिलाता है कि शादी हो चुकी है और वहां बुआ सास का घर है.
चूड़ियां-सिंदूर को देखकर याद आता कि हो गई शादी
वहीं, बाहर मॉल घूमने जाते हैं तो लड़की स्कार्फ मांगने लगती है, इसके बाद लड़का चूड़ियों को दिखा कर बोलता है कि शादी हो चुकी है हमारी. ये वीडियो इतना मजेदार होता है कि आपकी हंसी रुकेगी नहीं. मासी के लड़के के देखने पर जब लड़की डर जाती है तो उसके पति को सिंदूर दिखा कर याद दिलाना पड़ता है कि वो शादीशुदा है. हंसने वाली बात तो ये रही कि वो ससुराल में रहते हुए ही कमरे से पति को बाहर निकालने लगी कि मम्मी आ गई है तुम घर से बाहर निकल जाओ.
सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. इसे एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा बनाया गया है. इस कंटेंट में लड़की का बीच-बीच में भूल जाना कि उसकी शादी हो गई है, इसे काफी पसंद किया जा रहा है और कई लोग इसे खुद से रिलेट भी कर रहे हैं. वायरल वीडियो पर यूजर्स के कमेंट देखने को भी मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि बढ़िया है दीदी अच्छा था. दूसरे यूजर ने लिखा कि बॉयफ्रेंड से शादी के साइड इफेक्ट्स. तीसरे यूजर ने लिखा कि बॉयफ्रेंड से शादी होने के बाद भी डर. ऐसे ही कई सारे कमेंट किए गए हैं.
