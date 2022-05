मादा होती है प्रेग्नेंट तो अपनी चोंच से खाना खिलाता है यह पक्षी, देखें दिल छूने वाला वीडियो

Heart Touching Video: इस धरती पर करोड़ों तरह के पक्षी पाए जाते हैं. सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर हॉर्नबिल (Hornbill) पक्षी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो दिल छूने वाला है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि नर हॉर्नबिल अपनी मादा को अपनी चोंच से खाना खिला रहा है. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह पक्षी अपनी मादा को कई हफ्तों तक अपनी चोंच से खाना खिलाएगा.

दरअसल, यह पक्षी अपनी मादा के प्रेग्नेंट होने के बाद उसके लिए खाना लेकर आता है और अपनी चोंच से ही खिलाता है. इस दौरान मादा हॉर्नबिल पेडो में बने कोटर या घोसले में रहती है. मादा पक्षी इसी कोटर में 2 से 6 अंडे देती है. जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते हैं. तब तक मादा हॉर्नबिल इसी कोटर में रहती है और खाना लाने की जिम्मेदारी नर हॉर्नबिल पर होती है. हॉर्नबिल के अंडों से बच्चे निकलने का समय 25 से 50 दिन का होता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि नर हॉर्नबिल कोटर के किनारे पर बैठा है. वहीं मादा हॉर्नबिल कोटर से बस अपनी चोंच निकालती नजर आ रही है. जैसे ही मादा हॉर्नबिल चोंच बाहर निकालती है, वैसे ही नर पक्षी उसे अपनी चोंच से खाना खिला देता है. वीडियो को ट्विटर पर IPS अधिकारी प्रवीन कासवान ने शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सबसे खूबसूरत चीज जो आप आज देखेंगे. हॉर्नबिल नर अपनी मादा को खाना खिला रहा है जो घोंसले के अंदर है. वह महीनों तक ऐसा करेगा.' देखें वीडियो-

The most beautiful thing you will watch today. Great #Hornbill male is feeding the female who has locked her inside nest. This he will do for months !! pic.twitter.com/t42P2cvgz2

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 5, 2022