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Hindi Newsजरा हटकेजब पति निकला बेवफा, तो पत्नी ने लगा दी उसकी बोली; प्रेमिका से कहा- ले जाओ इसे किराये पर

जब पति निकला बेवफा, तो पत्नी ने लगा दी उसकी 'बोली'; प्रेमिका से कहा- ले जाओ इसे किराये पर

थाईलैंड में एक पत्नी ने अपने बेवफा पति को छोड़ने के बजाय उसकी प्रेमिका को हर महीने किराया देने का चौंकाने वाला ऑफर दिया. सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हुआ. पति ने प्रस्ताव ठुकरा दिया. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:28 PM IST
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जब पति निकला बेवफा, तो पत्नी ने लगा दी उसकी 'बोली'; प्रेमिका से कहा- ले जाओ इसे किराये पर

पति-पत्नी के झगड़े और बेवफाई की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन थाईलैंड से आई एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. जहां एक महिला ने अपने धोखेबाज पति को छोड़ने के बजाय उसकी प्रेमिका को ही अजीब ऑफर दे दिया. उसने साफ कहा कि अगर वह उसके पति के साथ रहना चाहती है, तो उसे हर महीने किराया देना होगा. यह मामला जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे अब तक के सबसे अनोखे वैवाहिक विवादों में से एक बता रहे हैं और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कॉलेज के प्यार से शादी तक

रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला थाईलैंड के लोकप्रिय टीवी शो होन क्रासे (Hone-Krasae) में सामने आया, जहां पत्नी खुन क्वांग ने अपनी पूरी कहानी बताई. क्वांग और उनके पति कॉलेज के समय से ही एक-दूसरे को जानते थे और दोनों ने तब शादी कर ली थी जब क्वांग की उम्र 21 साल थी. अब वह 31 साल की हैं और उनका एक आठ साल का बच्चा भी है. कई सालों तक उनका वैवाहिक जीवन सामान्य चलता रहा, लेकिन 2025 के बीच में उन्हें अपने पति पर शक होने लगा. उन्हें लगा कि उनके पति की जिंदगी में कोई दूसरी महिला आ चुकी है.

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सोशल मीडिया से शुरू हुआ शक, जासूस ने खोला राज

क्वांग को पहली बार शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि एक अजनबी महिला सोशल मीडिया पर उनके पति को लगातार फॉलो कर रही है और उनकी हर पोस्ट पर नजर रख रही है. इसके बाद उनके पति का व्यवहार भी बदलने लगा. वह देर रात घर आने लगे और फोन कॉल से बचने लगे. एक रात करीब एक बजे पति घर आए और बोले कि वह परिवार छोड़ना चाहते हैं. हालांकि कुछ समय बाद वह वापस घर लौट आए. अपने शक को पक्का करने के लिए क्वांग ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखा, जिसके लिए उन्होंने करीब 10,000 बात यानी लगभग 28 हजार रुपये प्रतिदिन फीस दी. जासूस ने एक ही दिन में पता लगा लिया कि उनका पति शहर के रामखामहेंग इलाके में एक महिला के घर जा रहा है.

पत्नी का चौंकाने वाला ऑफर

जब क्वांग उस जगह पहुंचीं तो उनका पति वहां से जा चुका था, लेकिन बाद में तीनों का आमना-सामना हुआ. इस दौरान प्रेमिका ने माना कि उसे पता था कि वह व्यक्ति शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है. इसके बाद क्वांग ने ऐसा प्रस्ताव दिया जिसने सभी को चौंका दिया. उन्होंने कहा कि अगर प्रेमिका उनके पति के साथ रहना चाहती है तो उसे हर महीने 30,000 बात यानी करीब 85 हजार रुपये किराए के तौर पर देने होंगे. हैरानी की बात यह रही कि प्रेमिका इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन पति ने इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया.

कानून ने भी खारिज किया ‘पति किराये’ का आइडिया

बाद में इस पूरे मामले पर कानूनी विशेषज्ञों ने साफ किया कि किसी व्यक्ति को “किराए पर देने” जैसा समझौता थाईलैंड के कानून में मान्य नहीं है. वहां एक-पत्नी प्रथा यानी मोनोगैमी का नियम लागू है, इसलिए इस तरह का कोई समझौता कानूनी तौर पर मान्य नहीं हो सकता. फिलहाल क्वांग ने अपने पति की प्रेमिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यह अजीबोगरीब मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अब तक के सबसे अटपटे वैवाहिक विवादों में से एक बता रहे हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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