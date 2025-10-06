मछुआरे ने यूं बदल दी इस जंगल की कहानी, वो जानवर भी दिख रहे जो वर्षों पहले हो गए थे गायब

Shocking News: अमेजन वर्षावन धरती की सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम में से एक है, लेकिन यह अब अवैध कटाई, मछलियों के अत्यधिक शिकार और भूमि कब्जे जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. हजारों ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ यहीं मिलती हैं, धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं. लेकिन इसी संकट के बीच स्थानीय लोगों ने एक अनोखी उम्मीद जगाई है.

स्थानीय समुदायों ने कैसे शुरू की ये ‘प्रकृति रक्षा क्रांति’?

ब्राजील के जुरुआ नदी (Juruá River) के 750 मील लंबे क्षेत्र में 14 छोटे समुदायों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी खुद ले ली है. ये लोग 96 झीलों की सुरक्षा कर रहे हैं, जो अब मछलियों से भर चुकी हैं. खासकर अरापाइमा, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछलियों में से एक है. हर समुदाय ने अपनी खुद की फिशिंग रूल्स बनाई हैं, शिकारी रोकने के लिए पहरेदारी करते हैं और साल में एक बार ही मछली की फसल साझा करते हैं. नतीजा- न सिर्फ मछलियां बल्कि पूरा पारिस्थितिक तंत्र फिर से जीवंत हो रहा है.

क्या झीलों की रखवाली से जंगल भी सुरक्षित हो रहे हैं?

वैज्ञानिकों ने पाया कि झीलों की रक्षा से आसपास का पूरा इलाका भी सुरक्षित हो जाता है. हर 1 एकड़ झील के साथ लगभग 86 एकड़ जंगल अप्रत्यक्ष रूप से बचाया जा रहा है. सिर्फ अमेजनस प्रांत में ही अब 3.7 करोड़ एकड़ जंगल समुदायों की निगरानी में हैं जो इंडियाना राज्य के बराबर है. ये बिना किसी औपचारिक राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुए, संरक्षण का नया मॉडल बन गया है.

क्यों कहा जा रहा है कि ये तरीका सस्ता और असरदार है?

पारंपरिक संरक्षण क्षेत्रों में सरकार को बड़ी लागत उठानी पड़ती है- गार्ड, दफ्तर, वाहन और उपकरण सब महंगे होते हैं. लेकिन यहां स्थानीय लोग बिना किसी वेतन के खुद काम कर रहे हैं. प्रोफेसर कार्लोस पेरेस के मुताबिक, “स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी देना सबसे कारगर तरीका है क्योंकि वे 24x7 वहीं रहते हैं और प्रकृति से सीधा जुड़ाव रखते हैं.” ये लोग बहुत कम खर्च में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं- असली अनसंग हीरोज यही हैं.

इन प्रयासों से कौन-कौन से जीव वापस लौटे हैं?

इन समुदायों की निगरानी से अब जायंट ऊदबिलाव, मैनाटीज और अमेजन नदी के कछुए जैसे दुर्लभ जीव फिर से लौटने लगे हैं. भले ही ये मछुआरों के सीधे लक्ष्य नहीं हैं, लेकिन झीलों की सुरक्षा से उन्हें भी बचाव मिल रहा है. अभी तक यह सब वॉलेंटियर्स के भरोसे चल रहा है- न कोई वेतन, न बाहरी फंड. लेकिन यह व्यवस्था हमेशा नहीं टिक सकती. डॉ. एना कार्ला रोड्रिग्स का कहना है, “इन स्थानीय प्रबंधन प्रणालियों ने दिखा दिया है कि समुदाय-आधारित प्रयास विशाल क्षेत्रों की रक्षा कर सकते हैं.”

