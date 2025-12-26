जब मशीन ने दे दिया जवाब तब काम आई इंसानियत... डॉक्टर ने CPR देकर बचाई नवजात की जान, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग या तो नाराज़ होते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं. लेकिन कभी-कभी इसी भीड़ में एक ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देता है. हाल के दिनों में वायरल हुए एक 26 सेकेंड के वीडियो ने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. जब अस्पताल की मशीनें जवाब दे गईं और सिस्टम फेल हो गया, तब एक डॉक्टर ने अपनी सांसों से नवजात को नई जिंदगी दे दी. यह कहानी सिर्फ इलाज की नहीं, बल्कि जज्बे, साहस और मानवता की है.

मशीनें हुईं खामोश, इंसानियत बनी सहारा

यह दिल छू लेने वाला मामला आगरा के एक सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है. यहां ऑक्सीजन सप्लाई फेल होने की स्थिति में एक नवजात की हालत गंभीर हो गई. आसपास मौजूद मशीनें काम नहीं कर रही थीं और समय तेजी से निकल रहा था. ऐसे में डॉ. सुलेखा चौधरी ने बिना एक पल गंवाए खुद आगे बढ़कर बच्चे को मुंह से सांस देना शुरू किया. यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि इंसानियत ही आखिरी सहारा बन गई. डॉक्टर की तत्परता ने नवजात को मौत के मुंह से खींच लिया.

7 मिनट तक सांसें देकर बचाई नन्ही जान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो करीब 26 सेकेंड का है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और संघर्ष करीब 7 मिनट तक चला. वीडियो में साफ दिखता है कि एक महिला डॉक्टर नवजात को मुंह से सांस दे रही हैं. कभी उसे सीधा पकड़ती हैं, तो कभी उलटा कर हल्के हाथ से पीठ थपथपाती हैं. कुछ ही पलों बाद बच्चे की आंखें खुलती हैं और उसका चेहरा सामान्य होता दिखता है. यही वह पल था, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को राहत की सांस दी. यह दृश्य अब लाखों दिलों को छू रहा है.

जब सिस्टम ने साथ छोड़ दिया और मशीनें खामोश हो गईं, तब आगरा की डॉ. सुलेखा चौधरी ने अपनी साँसों से एक नवजात को ज़िंदगी दी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन फेल होने पर 7 मिनट तक मुंह से ऑक्सीजन देकर बच्चे की जान बचाना यह इलाज नहीं, इंसानियत का सबसे ऊँचा इलाज है। डॉ. सुलेखा चौधरी सिर्फ… pic.twitter.com/Nqiisp1k8o — Shama Parveen (@ShamaParveen70) December 26, 2025

वीडियो देख भावुक हुए लोग

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शमा परवीन ने शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने लिखा कि जब सिस्टम फेल हो गया, तब डॉ. सुलेखा चौधरी ने अपनी सांसों से नवजात को जिंदगी दी. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भावुक हो गए. किसी ने लिखा, “खुदा के बाद अगर कोई जिंदगी देता है, तो वो डॉक्टर होता है.” तो किसी ने कहा, “यह इलाज नहीं, इंसानियत का सबसे ऊंचा रूप है.” खबर लिखे जाने तक हजारों लोग वीडियो देख चुके हैं और सैकड़ों लोग डॉक्टर को सलाम कर रहे हैं.