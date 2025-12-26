Advertisement
trendingNow13054416
Hindi Newsजरा हटकेजब मशीन ने दे दिया जवाब तब काम आई इंसानियत... डॉक्टर ने CPR देकर बचाई नवजात की जान, देखें वीडियो

जब मशीन ने दे दिया जवाब तब काम आई इंसानियत... डॉक्टर ने CPR देकर बचाई नवजात की जान, देखें वीडियो

ऑक्सीजन फेल होने पर आगरा के सरकारी अस्पताल में डॉ. सुलेखा चौधरी ने मशीनों के जवाब देने के बाद अपनी सांसों से नवजात की जान बचाई. 26 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए और डॉक्टर की इंसानियत को सलाम कर रहे हैं.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब मशीन ने दे दिया जवाब तब काम आई इंसानियत... डॉक्टर ने CPR देकर बचाई नवजात की जान, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग या तो नाराज़ होते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं. लेकिन कभी-कभी इसी भीड़ में एक ऐसा वीडियो सामने आ जाता है, जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देता है. हाल के दिनों में वायरल हुए एक 26 सेकेंड के वीडियो ने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. जब अस्पताल की मशीनें जवाब दे गईं और सिस्टम फेल हो गया, तब एक डॉक्टर ने अपनी सांसों से नवजात को नई जिंदगी दे दी. यह कहानी सिर्फ इलाज की नहीं, बल्कि जज्बे, साहस और मानवता की है.

मशीनें हुईं खामोश, इंसानियत बनी सहारा

यह दिल छू लेने वाला मामला आगरा के एक सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है. यहां ऑक्सीजन सप्लाई फेल होने की स्थिति में एक नवजात की हालत गंभीर हो गई. आसपास मौजूद मशीनें काम नहीं कर रही थीं और समय तेजी से निकल रहा था. ऐसे में डॉ. सुलेखा चौधरी ने बिना एक पल गंवाए खुद आगे बढ़कर बच्चे को मुंह से सांस देना शुरू किया. यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि इंसानियत ही आखिरी सहारा बन गई. डॉक्टर की तत्परता ने नवजात को मौत के मुंह से खींच लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

7 मिनट तक सांसें देकर बचाई नन्ही जान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो करीब 26 सेकेंड का है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और संघर्ष करीब 7 मिनट तक चला. वीडियो में साफ दिखता है कि एक महिला डॉक्टर नवजात को मुंह से सांस दे रही हैं. कभी उसे सीधा पकड़ती हैं, तो कभी उलटा कर हल्के हाथ से पीठ थपथपाती हैं. कुछ ही पलों बाद बच्चे की आंखें खुलती हैं और उसका चेहरा सामान्य होता दिखता है. यही वह पल था, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को राहत की सांस दी. यह दृश्य अब लाखों दिलों को छू रहा है.

 

वीडियो देख भावुक हुए लोग

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शमा परवीन ने शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने लिखा कि जब सिस्टम फेल हो गया, तब डॉ. सुलेखा चौधरी ने अपनी सांसों से नवजात को जिंदगी दी. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भावुक हो गए. किसी ने लिखा, “खुदा के बाद अगर कोई जिंदगी देता है, तो वो डॉक्टर होता है.” तो किसी ने कहा, “यह इलाज नहीं, इंसानियत का सबसे ऊंचा रूप है.” खबर लिखे जाने तक हजारों लोग वीडियो देख चुके हैं और सैकड़ों लोग डॉक्टर को सलाम कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral VideoDoctor Viral VideoAgra female doctor

Trending news

भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान