जब प्यार में घुल गई फिजिक्स! साइंस स्टूडेंट ने लव लेटर में बनाया 'हार्ट का डायग्राम', जवाब पढ़कर उड़ गए होश

Love letter Viral: प्यार के इज़हार का तरीका हर किसी का अलग होता है. कोई सीधे बोल देता है, कोई गाना गाकर दिल की बात कहता है, तो कोई लव लेटर लिखता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा लव लेटर देखा है जिसमें साइंस के नियम, डायग्राम और एक्सपेरिमेंट की बातें हों?

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही अनोखा लव लेटर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. इस लेटर में एक साइंस के छात्र ने अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया. उसने अपने दिल की बात समझाने के लिए बॉयलस लॉ, ग्राफ्स और हार्ट का डायग्राम तक बना दिया.

18 साल पुराना लव लेटर वायरल

ये चिट्ठी 18 साल पुरानी है, जिसे ट्विटर यूज़र साई स्वरूपा ने हाल ही में शेयर किया. उन्होंने बताया कि ये लव लेटर उन्हें उनके पति मिस्टर अय्यर ने कॉलेज के दिनों में दिया था. जब उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ी, तो उन्हें अंदाज़ तो अजीब लगा, लेकिन दिल की सच्चाई साफ नज़र आ रही थी. और यही वजह रही कि उन्होंने उस लव लेटर के जवाब में "हां" कह दिया.

Was cleaning up some old stuff yday when I rediscovered some old hand written letters that Mr Iyer had written to me some 18.5 years ago.

But who writes about lab experiments along with detailed diagrams in letters to their girl friend?

(Yeah I said yes to this guy ) pic.twitter.com/OSzWejrB4p

— Saiswaroopa Iyer (@Sai_swaroopa) April 3, 2023