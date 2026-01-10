मूवी टिकट से भी सस्ता था स्कूल; मुंबई का ₹12 वाला फीस कार्ड देख लोगों की आंखों में आए आंसू

St Jude’s School Mumbai: मुंबई का 1974–75 का ₹12 स्कूल फीस कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल है. इसने लोगों को पुराने सस्ते दौर की याद दिला दी और आज की महंगी शिक्षा से तुलना करते हुए भावुक कर दिया.
जरा सोचिए, आज जहां एक मूवी टिकट के लिए भी 300–400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वहीं कभी स्कूल की पढ़ाई उससे भी सस्ती हुआ करती थी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मुंबई का एक पुराना फीस कार्ड लोगों को हैरान और भावुक दोनों कर रहा है. यह कार्ड साल 1974–75 का है, जिसमें स्कूल की महीने की फीस सिर्फ ₹12 लिखी है. जैसे ही लोगों ने यह तस्वीर देखी, किसी को अपना बचपन याद आ गया, तो कोई आज की महंगी पढ़ाई से तुलना करने लगा. यह छोटा सा कार्ड बीते दौर की सस्ती शिक्षा और आज की महंगाई की बड़ी कहानी कह रहा है.
जब ₹12 में हो जाती थी पूरी पढ़ाई
यह फीस कार्ड मुंबई के St Jude’s School का है, जिसमें प्राइमरी क्लास की महीने की फीस सिर्फ ₹12 लिखी है. कार्ड बहुत सादा है हाथ से भरी गई एंट्री, साइन और तारीख. उस जमाने में न कोई एक्टिविटी फीस थी, न टेक्नोलॉजी चार्ज और न ही कोई अलग-अलग नाम से पैसे वसूले जाते थे. हर महीने फीस जमा होती थी और माता-पिता पर साल भर का भारी खर्च नहीं आता था. पढ़ाई एक आम चीज थी, जिसे मिडिल क्लास परिवार भी आराम से अफोर्ड कर पाते थे.
आज की फीस सुनकर उड़ जाते हैं होश
आज मुंबई में स्कूल की फीस आसमान छू रही है. प्राइमरी स्कूल की सालाना फीस ₹20 हजार से शुरू होकर डेढ़ लाख रुपये से भी ज्यादा हो जाती है. ICSE, IB और इंटरनेशनल स्कूलों में तो फीस और भी ज्यादा है. इसकी वजह बताई जाती है डिजिटल पढ़ाई, बड़े कैंपस, एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और स्टाफ की बढ़ती सैलरी. अब माता-पिता को स्कूल चुनने से पहले बजट बनाना पड़ता है, लोन तक लेने की नौबत आ जाती है.
1970s: School fee card of St Jude’s School, Mumbai
When life was as simple as this little fee card
How much are you spending on your kids’ primary education these days? pic.twitter.com/MLccykrdcf
— Mumbai Heritage (@mumbaiheritage) January 8, 2026
₹12 महिना फिस
₹12 वाला यह फीस कार्ड पुराने लोगों को उनके दिन याद दिला रहा है, जब पढ़ाई बोझ नहीं थी. वहीं आज के माता-पिता सोच में पड़ गए हैं कि इतनी ज्यादा फीस देने के बाद भी क्या पढ़ाई वाकई बेहतर हुई है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि शिक्षा अब जरूरत नहीं, बल्कि लग्ज़री बनती जा रही है. यह छोटा सा कार्ड चुपचाप बता देता है कि कभी पढ़ाई सबके लिए थी और शायद इसी वजह से लोगों की आंखें भर आ रही हैं.