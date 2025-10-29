Advertisement
जब थक गई मालकिन, तो वफादार कुत्ते ने थाम ली ठेले की लगाम, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

Dog Viral Video: एक भावुक वीडियो में बूढ़ी महिला के संघर्ष को देखकर उसका पालतू कुत्ता ठेला खींचने में मदद करता नजर आया. इंसानियत को मात देने वाले इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर 31 लाख से ज्यादा व्यूज़ बटोरे और लोगों को भावुक कर दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:57 PM IST
जब थक गई मालकिन, तो वफादार कुत्ते ने थाम ली ठेले की लगाम, वीडियो देख भावुक हो गए लोग

Viral video: जानवरों में कुत्ता सबसे वफादार माना जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इसे फिर साबित कर दिया. इस वीडियो में एक बूढ़ी महिला चढ़ाई वाले रास्ते पर बोरियों से भरा ठेला खींचती नजर आती है. वह थककर रुक जाती है, तभी उसका पालतू कुत्ता मदद के लिए दौड़ पड़ता है. वह अपने मुंह से बोरे को नीचे उतारता है और एक बोरा अपने मुंह में दबाकर चलने लगता है. यह दृश्य इतना भावुक कर देने वाला है कि देखने वाले हर किसी की आंखें नम हो गईं.

संघर्ष देख दौड़ा साथी

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जब महिला अपने सिर पर सामान रखती है, तो कुत्ता फिर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाता है. वह उसके बोझ को कम करने की कोशिश करता है, जैसे वह उसके संघर्ष को महसूस कर रहा हो. यह दृश्य न सिर्फ वफादारी बल्कि सच्चे प्यार की निशानी है. इंसान और जानवर के बीच यह अनोखा रिश्ता देखकर लोग दंग रह गए. हर कोई इस कुत्ते की समझदारी और लगाव की तारीफ कर रहा है. यह वीडियो इंसानियत और भावनाओं का सबसे सुंदर रूप दिखाता है.

सोशल मीडिया पर छाया भावुक वीडियो

इस वीडियो को ट्विटर पर @TheFigen_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया— “जब उसकी मालकिन भारी ठेला खींचने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उसके कुत्ते ने उसे देखा और तुरंत मदद को दौड़ पड़ा.” वीडियो के शेयर होते ही इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो जानवरों की संवेदनशीलता को दिखाता है. वहीं कुछ ने कहा कि इंसान भले खुदगर्ज हो जाए, पर कुत्ता हमेशा दिल से जुड़ा रहता है.

यूजर्स कर रहे हैं कमेंट 

इस भावुक वीडियो को अब तक 31 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने लिखा, “कुत्ते सचमुच धरती पर एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो बिना शर्त प्यार और साझेदारी का मतलब समझते हैं.” दूसरे ने कहा, “जानवर हमारी मेहनत और तनाव को हमारी सोच से ज्यादा समझते हैं.” तीसरे ने कमेंट किया, “कुत्ते हमें सिर्फ संघर्ष करते नहीं देखते, वे उसे महसूस भी करते हैं, यही सच्चा प्यार है.” इस वीडियो ने साबित कर दिया कि वफादारी और प्यार की कोई भाषा नहीं होती, बस एहसास की जरूरत होती है.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

