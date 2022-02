बाथरूम में घुसी महिला तो उसे दिखा किंग कोबरा, फिर जो हुआ उसे देखकर यकीन नहीं करेंगे आप

जब भी आप अपने आस-पास सांप को देखते हैं तो कोसों दूर भागने की कोशिश करते हैं. सांप जब गर्मी से परेशान हो जाते हैं तो वह ठंडी जगह को खोजते-खोजते कहीं पर भी पहुंच जाते हैं. कई बार तो आपने कुछ लोगों के घरों के भीतर भी सांप को देखा होगा. सांप घर में कहां छुपकर बैठ जाते हैं, यह किसी को भनक तक नहीं लगती. सबसे हैरानी तब होती है जब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सांप कहां से घर के भीतर घुसते हैं. कुछ ऐसा ही एक मामला थाईलैंड में देखने को मिला, जब एक शख्स के घर के भीतर सांप घुस गया. घर की महिला सदस्य ने सांप को बाथरूम के अंदर देखा.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि थाईलैंड में घर के अंदर किंग कोबरा सांप घुसकर बैठा था. जब महिला टॉयलेट का यूज करने के लिए बाथरूम में घुसी तो उसने किंग कोबरा सांप को देखा. वह डरकर घबरा गई और फिर बाहर निकलकर अपने घर के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया. घर के लोग भी सतर्कता बरतने लगे और फिर सांप को रेस्क्यू करने वाले एक्सपर्ट को बुलाया. सांप पकड़ने के लिए जैसे ही एक्सपर्ट आया तो उसने देखा कि बाथरूम में टब के नीचे ठंडी जगह पर बैठा हुआ था.

सांप को देखने के बाद रेस्क्यू करने वाले शख्स ने उसे पकड़ना शुरू किया. हालांकि, किंग कोबरा सांप ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया. बताते चले कि इस समय थाईलैंड में काफी गर्मी भरा मौसम है, जिसकी वजह से सांप ठंडी जगह खोजने के लिए कहीं भी पहुंच जा रहे हैं. गनीमत रही कि जहरीले सांप को समय रहते ही पकड़ लिया गया. इस वीडियो को ट्विटर पर 'नाउ दिस' नाम के अकाउंट ने शेयर किया. अब तक इस वीडियो को 21 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है.

A woman in Thailand was shocked to discover a giant snake in her bathroom. Luckily, animal experts were able to safely remove the reptile. It’s believed the snake was looking for a place to cool off from Thailand’s current high heat. pic.twitter.com/ZtNpegBB1Q

