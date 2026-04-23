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यात्रियों को नहीं देता दिखाई, विमान में कहां होता है वो सीक्रेट बेडरूम, जहां आराम करती हैं एयरहोस्टेस?

Sleeping Rules for Flight Attendants: कभी ना कभी आपके मन में आया होगा कि लंबी दूरी की फ्लाइट्स में एयरहोस्टेस और केबिन कू किस जगह आराम करते हैं. आज हम आपको इसी का जबाव बता रहे हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:37 PM IST
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यात्रियों को नहीं देता दिखाई, विमान में कहां होता है वो सीक्रेट बेडरूम, जहां आराम करती हैं एयरहोस्टेस?

Where Cabin Crew Sleeps: प्लेन में तो आपने कभी ना कभी सफर किया होगा. नींद आने पर आपने नेक पिलो का इस्तेमाल किया होगा. इस दौरान एयरहोस्टेस पूरी ऊर्जा के साथ सफर के दौरान आपकी मदद के लिए उपलब्ध रहती हैं. छोटी फ्लाइट के दौरान तो आराम करने का वक्त नहीं मिलता. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लंबी दूरी की फ्लाइट्स के दौरान एयरहोस्टेस और केबिन क्रू कहां सोते हैं.

कहां सोते हैं केबिन क्रू?

केबिन क्रू जो आपको हर वक्त शांत और तरोताजा नजर आते हैं, उसके पीछे क्या वजह है. चलिए समझते हैं. एयरलाइंस एक एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, जो आम यात्रियों को नजर नहीं आता. 

विमान के अंदर कुछ छिपे हुए हिस्से होते हैं, जिनको अक्सर 'सीक्रेट बेडरूम' कहा जाता है. यहां फ्लाइट अटेंडेंट अपनी-अपनी शिफ्ट खत्म करके आराम करते हैं और खुद को तरोताजा रखते हैं. नजर से दूर और आराम के बजाय काम को ध्यान में रखकर सावधानी से डिजाइन किए गए ये हिस्से, लंबी यात्राओं को बिना किसी रुकावट और सुरक्षित रूप से पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

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क्या होता है क्रू बंक?

ज्यादातर लंबी दूरी के विमानों में क्रू के आराम करने के लिए खास जगहें होती हैं, जिन्हें अक्सर 'क्रू बंक' कहा जाता है. ये यात्रियों को दिखाई नहीं देतीं और आमतौर पर मुख्य केबिन के ऊपर (छत वाले हिस्से में) या उसके नीचे बनी होती हैं.

बोइंग 777 या एयरबस 350 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट्स में क्रू के आराम करने की जगह को बेहद चालाकी से ऐसे जगहों पर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल और किसी काम के लिए नहीं होता. इस तक पहुंचने के लिए केबिन क्रू को एक छोटी सी सीढ़ी के जरिए आना पड़ता है. कुछ जगह ऐसी होती हैं, जहां कोई निशान नहीं लगा होता.

विमान में कहां होता है क्रू बंक?

ये बंक काफी छोटे होते हैं. इनको कैप्सूल बेड भी कहा जाता है. इनमें बस लेटने भर की जगह होती है. हर बंक में आम तौर पर एक गद्दा, कंबल, तकिया, पढ़ने के लिए लाइट और कभी-कभी प्राइवेसी के लिए एक पर्दा भी होता है. पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट के लिए आम तौर पर आराम करने की अलग-अलग जगहें होती हैं. पायलट को अक्सर थोड़ी ज्यादा जगह वाले कंपार्टमेंट मिलते हैं, क्योंकि कॉकपिट में वापस जाने से पहले उन्हें बिना किसी रुकावट के आराम की जरूरत होती है. 

कभी भी आ सकता है बुलावा

सभी फ्लाइट अटेंडेंट एक साथ नहीं सोते हैं. उनके आराम का समय शिफ्ट में सावधानी से तय किया जाता है, ताकि यह पक्का हो सके कि यात्रियों की मदद के लिए हमेशा काफी क्रू सदस्य मौजूद रहें. बहुत लंबी उड़ानों पर, उन्हें हर बार कुछ घंटों का आराम मिल सकता है. आराम करते समय भी, क्रू सदस्यों को जरूरत पड़ने पर तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहना होता है. इसलिए इन कंपार्टमेंट में सीट बेल्ट या हार्नेस लगे होते हैं, ताकि उड़ान में झटकों (turbulence) के दौरान वे सुरक्षित रहें.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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