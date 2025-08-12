Most Snakes in World: दुनिया की वो खतरनाक जगह, जहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा सांप; डंसते ही तुरंत गल जाती हड्डियां

Most Venomous Snake Species on Planet: घूमना-फिरना सभी को बहुत पसंद होता है. कई लोग घूमने के लिए एडवेंचर्स जगहों पर जाना चाहते हैं. वे जानते हैं कि वहां पर उनके लिए जोखिम हो सकता है, फिर भी उन्हें ऐसा करने में आनंद आता है. दुनिया में ऐसी ही एक खतरनाक जगह है, जो हजारों सुनहरे वाइपर सांपों का प्राकृतिक घर है. ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि इंसान पानी भी नहीं मांग पाता और तुरंत मर जाता है. इस जगह पर केवल कुछ ही लोगों को जाने की अनुमति दी जाती है. वे लोग भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय करके ही उस जगह पर जाने का साहस जुटा पाते हैं. अगर आपमें हिम्मत हो तो आप भी उन गिने-चुने लोगों में से एक हो सकते हैं, जो इतनी खतरनाक जगह पर घूमने गया हो. आइए आपको बताते हैं कि हजारों जहरीले सांपों का घर कही जाने वाली वह जगह कहां पर है.

दुनिया में सबसे ज्यादा सांप कहां पाए जाते हैं?

दुनिया में सबसे ज्यादा सांपों वाली इस जगह का नाम स्नेक आइलैंड है. यह जगह ब्राजील में है. इस जगह को स्थानीय भाषा में इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे (Ilha da Queimada Grande) के नाम से जाना जाता है. ब्राजील के साओ पाउलो तट से लगभग 33-150 किलोमीटर (लगभग 20-93 मील) दूर अटलांटिक महासागर में स्थित यह एक छोटा सा द्वीप है. इसका क्षेत्रफल लगभग 43 हेक्टेयर (106 एकड़) है, जो लगभग 80 अमेरिकी फुटबॉल मैदानों के बराबर है.

यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक के रूप में कुख्यात है. इसकी वजह ये है कि यह यह हजारों जहरीले सांपों, विशेष रूप से गोल्डन लांसहेड वाइपर (Bothrops insularis) का घर है. जिसकी वजह से इसे "मौत का द्वीप" भी कहा जाता है. इस द्वीप का आधा हिस्सा वर्षावन से ढका है, जबकि शेष भाग चट्टानी और बंजर है. यह द्वीप प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखता है, लेकिन इसकी सतह पर खतरा हर कदम पर मंडराता है.

सुनहरा सांप, जो पलभर में ले सकता है जान

गोल्डन लांसहेड वाइपर इस स्नेक आइलैंड का सबसे प्रमुख और खतरनाक निवासी है. यह प्रजाति दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है और केवल इसी द्वीप पर पाई जाती है, जिसके कारण यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति भी है.

इन सांपों का जहर इतना शक्तिशाली है कि यह मानव मांस को गला सकता है. अगर किसी जीव को यह सांप काट ले तो कुछ ही मिनटों में ब्रेन हैमरेज, किडनी फेलियर या आंतरिक रक्तस्राव जैसी समस्याओं के कारण मृत्यु हो सकती है. यह जहर मुख्य भूमि के सांपों की तुलना में 3-5 गुना अधिक घातक है.

स्नेक आइलैंड पर कितने सांप रहते हैं?

एक अनुमान के अनुसार, इस द्वीप पर प्रति वर्ग मीटर 1 से 5 सांप पाए जाते हैं. कुछ स्रोतों के अनुसार, द्वीप पर 2,000 से 4,000 सांप मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश गोल्डन लांसहेड वाइपर हैं.

वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 11,000 साल पहले, अंतिम हिमयुग के बाद समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई. जिसके चलते यह द्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया. इस अलगाव ने सांपों को एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित होने का मौका दिया, जहां पर इंसान या दूसरे जीव जंतु न के बराबर थे.

पेड़ पर चढ़कर कर लेते हैं पक्षी का शिकार

चूंकि द्वीप पर शिकार के लिए सीमित संसाधन थे. इसलिए इन सांपों ने प्रवासी पक्षियों को निशाना बनाना शुरू किया. इसके लिए सांपों ने अपनी शिकारी तकनीक को इतना विकसित कर लिया है कि वे पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों को पकड़ लेते हैं. उनका जहर धीरे-धीरे इतना घातक होता चला गया कि यह पक्षियों को तुरंत मार सकता है, ताकि वे उड़ न सकें.

बताया जाता है कि 1909 से 1920 के दशक तक, इस द्वीप पर एक लाइटहाउस था. जिसमें नौसेना कर्मचारी और उनके परिवार रहते थे. कहा जाता है कि सांपों की बढ़ती आबादी के कारण एक परिवार सांपों के काटने से मर गया. इसके बाद लाइटहाउस को स्वचालित करके द्वीप पर मानव आवास बंद कर दिया गया. स्थानीय लोग इस द्वीप के पास जाने से बचते हैं. वे इसे "मौत का द्वीप" मानते हैं. कुछ कथाओं के अनुसार, द्वीप पर केले के पेड़ों को लेने गए लोग सांपों का शिकार बन गए.

आम लोगों की एंट्री है प्रतिबंधित

फिलहाल इस स्नेक आइलैंड पर आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है और केवल ब्राजील नौसेना या विशेष परमिट वाले वैज्ञानिकों को ही शोध या लाइटहाउस के रखरखाव के लिए जाने की अनुमति है. यह प्रतिबंध मानव जीवन की सुरक्षा और द्वीप के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए लगाया गया है.

कुछ स्रोतों के मुताबिक, दुर्लभ गोल्डन लांसहेड वाइपर की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपये (लगभग 18 लाख रुपये प्रति सांप) तक हो सकती है. इसी वजह से कई बार तस्कर जान जाने का जोखिम उठाते हुए इन सांपों को पकड़ने के लिए अवैध रूप से वहां पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं. बताया जाता है कि गोल्डन लांसहेड के जहर का उपयोग महंगी दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है.