Viral: कहां जा रहे हो? पूछते ही बिगड़े शख्स के काम, कभी मुंह पर फेंक दी चाय; कभी कीचड़ में गिरा, घर आया तो... देखें वायरल Video
Advertisement
trendingNow12898479
Hindi Newsजरा हटके

Viral: कहां जा रहे हो? पूछते ही बिगड़े शख्स के काम, कभी मुंह पर फेंक दी चाय; कभी कीचड़ में गिरा, घर आया तो... देखें वायरल Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स को जब एक व्यक्ति जाते समय टोक देता है तो उसके बाद शख्स के साथ ऐसा होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन इस बीच आपकी हंसी नहीं रुकने का नाम नहीं लेगी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral: कहां जा रहे हो? पूछते ही बिगड़े शख्स के काम, कभी मुंह पर फेंक दी चाय; कभी कीचड़ में गिरा, घर आया तो... देखें वायरल Video

Viral Video: अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब घर से निकलते हैं या किसी जरूरी काम के लिए जा रहे होते हैं तो पीछे से किसी का बुलाना या टोकना पसंद नहीं आता है. यहां तक कि बड़े-बूढ़े तो इसके लिए मना भी करते हैं. कौन कहां जा रहा है या किस काम के लिए निकल रहा है? अगर जाते समय पूछ लिया तो काम बनता नहीं है बल्कि बिगड़ जाता है. ऐसा अक्सर कहते सुना ही होगा लेकिन आज हम उदाहरण भी दिखाने जा रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि जब कोई पीछे से जाए तो उसे टोकना नहीं चाहिए.

कहां जा रहे हो?

वीडियो की शुरुआत में दिखा जा रहा है कि एक शख्स किसी काम से घर से निकला और अचानक पड़ोसी ने सवाल कर लिया कि भाई कहां जा रहे हो, जिस पर जवाब देते हुए कि बस यही बोलकर, शख्स निकल जाता है लेकिन कहते हैं कि अगर कोई टोक देते तो काम बिगड़ते ही है. ऐसा ही शख्स के साथ हुआ और पीछे टोक लगने पर काम बनता क्या बेचारे का तो पूरा दिन ही खराब हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंह पर फेंक दी चाय

हाथ में फाइल लिए व्यक्ति बस गली से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचा ही था कि उस पर एक व्यक्ति चाय फेंक देता है. जैसे-तैसे गुस्से को काबू करते हुए वो आगे बढ़ता है और सड़क पर पहुंच जाता है. वहीं, जब बस पर चढ़ता है तो चढ़ते-चढ़ते बस से गिर जाता है और फिर बस पर चढ़ता है. बस से उतरने के बाद आगे बढ़ा तो आफत है कि उसके पीछे हाथ धोए पड़ गई थी, अचानक बारिश होने लगी और वो भीगने से बचने के लिए जब आगे बढ़ता है तो कीचड़ में फिसलकर गिर जाता है. गुस्से से लाल शख्स अब पूछने वाले का दिवाला निकलने के लिए तैयार हो जाता है.

इंस्टाग्राम पर @govind_bhardwaj28 के नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि जब शख्स घर पहुंचता है तो वो व्यक्ति फिर से मिल जाता है और पूछता है कि कहां से आ रहे हो भाई और सुबह भी नहीं बताया, तो इस पर गुस्से से लाल शख्स अंदर जाकर जवाब देने के लिए कहता है. इसके बाद जमकर दूसरे व्यक्ति की धुलाई कर डालता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें- Desi Jugaad: तीन दोस्तों ने थाली में बनाई गरमा गरम जलेबी, पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा तगड़ा जुगाड़!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoviral

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;