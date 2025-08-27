Viral: कहां जा रहे हो? पूछते ही बिगड़े शख्स के काम, कभी मुंह पर फेंक दी चाय; कभी कीचड़ में गिरा, घर आया तो... देखें वायरल Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स को जब एक व्यक्ति जाते समय टोक देता है तो उसके बाद शख्स के साथ ऐसा होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन इस बीच आपकी हंसी नहीं रुकने का नाम नहीं लेगी.
Viral Video: अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब घर से निकलते हैं या किसी जरूरी काम के लिए जा रहे होते हैं तो पीछे से किसी का बुलाना या टोकना पसंद नहीं आता है. यहां तक कि बड़े-बूढ़े तो इसके लिए मना भी करते हैं. कौन कहां जा रहा है या किस काम के लिए निकल रहा है? अगर जाते समय पूछ लिया तो काम बनता नहीं है बल्कि बिगड़ जाता है. ऐसा अक्सर कहते सुना ही होगा लेकिन आज हम उदाहरण भी दिखाने जा रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि जब कोई पीछे से जाए तो उसे टोकना नहीं चाहिए.
कहां जा रहे हो?
वीडियो की शुरुआत में दिखा जा रहा है कि एक शख्स किसी काम से घर से निकला और अचानक पड़ोसी ने सवाल कर लिया कि भाई कहां जा रहे हो, जिस पर जवाब देते हुए कि बस यही बोलकर, शख्स निकल जाता है लेकिन कहते हैं कि अगर कोई टोक देते तो काम बिगड़ते ही है. ऐसा ही शख्स के साथ हुआ और पीछे टोक लगने पर काम बनता क्या बेचारे का तो पूरा दिन ही खराब हो गया है.
मुंह पर फेंक दी चाय
हाथ में फाइल लिए व्यक्ति बस गली से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचा ही था कि उस पर एक व्यक्ति चाय फेंक देता है. जैसे-तैसे गुस्से को काबू करते हुए वो आगे बढ़ता है और सड़क पर पहुंच जाता है. वहीं, जब बस पर चढ़ता है तो चढ़ते-चढ़ते बस से गिर जाता है और फिर बस पर चढ़ता है. बस से उतरने के बाद आगे बढ़ा तो आफत है कि उसके पीछे हाथ धोए पड़ गई थी, अचानक बारिश होने लगी और वो भीगने से बचने के लिए जब आगे बढ़ता है तो कीचड़ में फिसलकर गिर जाता है. गुस्से से लाल शख्स अब पूछने वाले का दिवाला निकलने के लिए तैयार हो जाता है.
इंस्टाग्राम पर @govind_bhardwaj28 के नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि जब शख्स घर पहुंचता है तो वो व्यक्ति फिर से मिल जाता है और पूछता है कि कहां से आ रहे हो भाई और सुबह भी नहीं बताया, तो इस पर गुस्से से लाल शख्स अंदर जाकर जवाब देने के लिए कहता है. इसके बाद जमकर दूसरे व्यक्ति की धुलाई कर डालता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
