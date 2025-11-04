कहां मिली जलपरी जैसी ये मछली? मछुआरे ने देखा तो अटक गई उसकी सांसें; साइंटिस्ट भी भौचक्के

Viral Mermaid Photo: पापुआ न्यू गिनी में एक समुद्र तट पर दो साल पहले पाए गए एक अजीब जीव ने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को हैरान कर दिया था. जीव का आकार एक जलपरी जैसा था, जिसने समुद्र की गहराई में रहस्यमय प्राणियों के अस्तित्व के बारे में लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से जगा दिया. फेसबुक पर शेयर की गई तस्वीरें आज भी वायरल हैं. पोस्ट में जीव को एक अजीबोगरीब सफेद रंग में देखा जा सकता है, जिसके शरीर के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा सिर और सबसे नीचे एक पूंछ दिखाई दे रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन यह एक दुर्लभ प्रकार का समुद्री स्तनपायी या मछली हो सकता है.

नदी में कैसे मिली रहस्यमयी मछली?

जीव की खोज ने समुद्र के रहस्यों के प्रति लोगों की रुचि को फिर से जगा दिया है. कई लोग मानते हैं कि जीव एक वास्तविक जलपरी है, जो सदियों से कहानियों में बताया गया है. हालांकि, कइयों का मानना ​​है कि जीव एक धोखा हो सकता है. वैज्ञानिक जीव के बारे में अधिक जानने के लिए अभी भी जांच कर रहे हैं. वे उम्मीद करते हैं कि वे जीव की पहचान कर पाएंगे और यह निर्धारित कर पाएंगे कि यह समुद्र के रहस्यों में से एक है या नहीं. तस्वीरें 'न्यू आयरलैंडर्स ओनली' नामक फेसबुक पेज पर शेयर की गईं थी. यह 20 सितंबर 2023 को पापुआ न्यू गिनी के बिस्मार्क सागर में सिम्बरी द्वीप पर लोगों को मिला था.

समुद्री जीव ने कर डाला हैरान

एक्सपर्ट का मानना ​​है कि यह एक रहस्यमय की तुलना में एक समुद्री जीव होने की अधिक संभावना है. लाइव साइंस के अनुसार, इसे ग्लोबस्टर के रूप में जाना जाता है. इस रहस्यमयी लाश का अधिकांश हिस्सा सड़ चुका था, और अधिकांश शरीर के हिस्से गायब थे जो समुद्र में बह गए होंगे. जीव का अधिकांश सिर और उसके मांस के बड़े टुकड़े गायब थे. लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, डेडबॉडी के आकार और वजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा इसे दफनाने से पहले इसे ठीक से मापा नहीं गया था. किसी ने भी डीएनए नमूने एकत्र नहीं किए, जिससे पहचान लगभग असंभव हो गई.