Snake Amazing Facts: क्या आपने सोचा है कि ठंड में सांप कहां गायब हो जाते हैं? दरअसल सांप शीतरक्ती जीव होते हैं, यानी वे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सूरज की गर्मी पर निर्भर करते हैं. जैसे ही तापमान 15°C से नीचे गिरता है, वे खुद को बचाने के लिए एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं. इसे शीतकालीन प्रवास या ब्रूमेशन कहते हैं. इस दौरान वे पत्थरों के नीचे या जमीन के अंदर सुरक्षित ठिकानों पर छिपकर, बिना खाए-पिए, पूरी सर्दी गुजारते हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:45 PM IST
अचानक कहां गायब हो जाते हैं सांप? उनका सीक्रेट ठिकाना जानकर चौंक जाएंगे आप! बिना शिकार किए कैसे रहते हैं जिंदा?

Snake in winter: क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में खूब दिखने वाले सांप आखिर सर्दियों में कहां चले जाते हैं? जब ज़ोरों की ठंड पड़ती है तो ये जमीन पर नजर ही नहीं आते. इसकी वजह बड़ी सीधी है: सांपों को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है. इंसानों की तरह उनका शरीर खुद से गर्मी पैदा नहीं कर सकता. वे अपने आस-पास के माहौल से ही गर्मी लेते हैं. इसलिए उन्हें शीतरक्ती जीव (cold-blooded) भी कहा जाता है. जैसे ही तापमान गिरना शुरू होता है, ये सांप खुद को बचाने के लिए एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं. इसे शीतकालीन प्रवास या हाइबरनेशन कहते हैं. यह उनकी सर्दी से बचने और जिंदा रहने की एक खास तरकीब है, जिसके दम पर वे बिना शिकार किए, महीनों तक आराम से गुजारा कर लेते हैं.

सांपों का शीतकालीन प्रवास
जैसे ही मौसम बदलने लगता है और ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं तो सांपों को यह बात समझ आ जाती है कि अब उनका बाहर घूमने का समय खत्म हो गया है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि सांपों को अपनी शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए बाहरी गर्मी पर निर्भर रहना पड़ता है. जब तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है तो उनका शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है. वे सुस्त हो जाते हैं, हिल-डुल नहीं पाते और उनके लिए शिकार करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बाहर रहना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

सर्दी से पहले की तैयारी
सांप सिर्फ अचानक ही सोने नहीं चले जाते बल्कि इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू कर देते हैं. गर्मी के आखिरी दिनों और पतझड़ के मौसम में वे ढेर सारा खाना खाते हैं. वे खूब सारे चूहे, मेंढक और दूसरे छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जिससे उनके शरीर में पर्याप्त चर्बी (Fat) जमा हो जाए. यह जमा की गई चर्बी ही उनकी बैटरी होती है, जिससे वे बिना खाए पूरी सर्दी गुज़ारते हैं. अगर कोई सांप इस तैयारी में चूक जाए या उसे पर्याप्त भोजन न मिले तो उसके लिए सर्दी से जिंदा बच पाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए यह शीतकालीन प्रवास उनके लिए सिर्फ आराम नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल होता है.

ठंड से बचने की तरकीब
सांपों का यह शीतकालीन प्रवास technically, 'हाइबरनेशन' (hibernation) से थोड़ा अलग होता है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में ब्रूमेशन (Brumation) कहते हैं. हाइबरनेशन में जानवर पूरी तरह से गहरी नींद में चले जाते हैं, जबकि ब्रूमेशन में सांप एकदम गहरी नींद में नहीं होते, वे अत्यधिक सुस्त हो जाते हैं. अगर कभी-कभार धूप निकलती है और थोड़ी गर्मी महसूस होती है तो वे अपनी जगह से बाहर आकर थोड़ा-बहुत घूम सकते हैं या पानी पी सकते हैं. हालांकि ऐसा बहुत कम होता है. उनका मकसद बस ठंड से बचना होता है.

ठिकाना कहां होता है?
सर्दियों में छिपने के लिए सांप कोई आलीशान जगह नहीं ढूंढते, बल्कि ऐसी जगह तलाशते हैं, जहां तापमान स्थिर रहे और पाला या बर्फ उन्हें नुकसान न पहुचा सके. उनकी पसंदीदा जगहें जमीन के अंदर गहरी दरारें या बिल होते हैं. ये बिल अक्सर पत्थरों के नीचे, पेड़ों की जड़ों में या उन जगहों पर होते हैं, जहां मिट्टी काफी गहरी हो. पुराने लकड़ी के लट्ठों या पत्थरों का ढेर हो, क्योंकि इन ढेरों के बीच में छोटी-छोटी जगहें उन्हें गर्माहट देती हैं. इससे अलावा वह चट्टानों की गुफाओं या सूखी नालियों में रहते हैं, क्योंकि यहां उन्हें बाहरी ठंड से सुरक्षा मिलती है.

