ये है उड़ने वाले सांप की सच्चाई! जानें कितना जहरीला होते हैं Flying snakes?

Udne Wala Saap: आपने कभी ना कभी हवा में उड़ने वाले सांप के बारे में जरूर सुना होगा. लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं. अचानक आपकी आंखों के सामने कोई सांप उड़ता चला जाए तो कोई भी डर जाएगा. अधिकांश लोगों को लगता है कि उड़ने वाला सांप बहुत जहरीला होता होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या उड़ने वाला सांप सच में इंसानों के लिए बड़ा खतरा है? चलिए इन सांपों की हकीकत को समझते हैं.

क्या सच में उड़ते हैं सांप?

आपको बता दें कि जिन सांपों को उड़ने वाले सांप कहा जाता है. उनको विज्ञान की भाषा में क्राइसोपेलिया (Chrysopelea) कहा जाता है. दरअसल, ये सांप उड़ते नहीं है, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते हैं. ये हवा में स्लाइड करते हैं इससे इन सांपों को कम समय में दूर तक पहुंचने में आसानी होती है. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने को ही हवा में उड़ना कह दिया जाता है.

क्या इंसानों के लिए भी हैं खतरा?

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सांप जहरीले होते हैं और क्या इंसानों के लिए खतरा हैं. दरअसल, ये इनमें बहुत हल्का जहर होता है जो इंसानों को मारने के लिए नहीं, बल्कि छोटे जीवों का शिकार करने के लिए है. ये सांप मेंढक, छोटे पक्षी और छिपकली जैसे जीवों को शिकार बनाने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं. ये सांप इंसानों के लिए खतरा नहीं बनते हैं. जानकारी के अनुसार इनका जहर सिर्फ जानवरों के तंत्रिका तंत्र पर ही पड़ता है. अभी तक इन सांपों के जहर का असर इंसानों पर नहीं देखा गया है. यदि कोई उड़ने वाला सांप किसी इंसान को डस ले तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती है, बहुत हल्की प्रतिक्रिया देखी जाती है. इस सांप के डसने पर स्किन पर लालिमा, दर्द और हल्की सूजन आ सकती है.

क्यों नहीं पहुंचा पाते नुकसान?

मिली जानकारी के अनुसार ये सांप इंसानों के लिए बड़ा खतरा नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके दांत मुंह के पिछले हिस्से में होते हैं जो इंसान की त्वचा में गहराई तक जहर छोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं.

कहां पाए जाते हैं ये सांप?

आपको बता दें कि ये हवा में उड़ने वाले सांप दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं. उड़ने वाले सांप थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, साउथ चीन, श्रीलंका और भारत जैसे देशों के जंगल में ये आसानी से पाए जा सकते हैं. अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गोल्डन ट्री स्नेक जैसी नस्लें पाई जाती हैं. जानकारी के अनुसार ये सांप पेड़ों पर रहते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर पहुंच जाते हैं.

