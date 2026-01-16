Advertisement
trendingNow13076599
Hindi Newsजरा हटकेये है उड़ने वाले सांप की सच्चाई! जानें कितना जहरीला होते हैं Flying snakes?

ये है उड़ने वाले सांप की सच्चाई! जानें कितना जहरीला होते हैं Flying snakes?

Flying Snakes: दुनियाभर में सांपों की करीब 3 से 4 हजार प्रजातियां पाई जाती हैं. इन्हीं में से एक है उड़ने वाली प्रजाति (Flying Snakes). इनको वैज्ञानिक भाषा में क्राइसोपेलिया (Chrysopelea) कहा जाता है. चलिए जानते हैं ये उड़ने वाले सांप कहां पाए जाते हैं और क्या ये इंसानों के लिए बड़ा खतरा हैं या नहीं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है उड़ने वाले सांप की सच्चाई! जानें कितना जहरीला होते हैं Flying snakes?

Udne Wala Saap: आपने कभी ना कभी हवा में उड़ने वाले सांप के बारे में जरूर सुना होगा. लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं. अचानक आपकी आंखों के सामने कोई सांप उड़ता चला जाए तो कोई भी डर जाएगा. अधिकांश लोगों को लगता है कि उड़ने वाला सांप बहुत जहरीला होता होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या उड़ने वाला सांप सच में इंसानों के लिए बड़ा खतरा है? चलिए इन सांपों की हकीकत को समझते हैं.

क्या सच में उड़ते हैं सांप?
आपको बता दें कि जिन सांपों को उड़ने वाले सांप कहा जाता है. उनको विज्ञान की भाषा में क्राइसोपेलिया (Chrysopelea) कहा जाता है. दरअसल, ये सांप उड़ते नहीं है, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते हैं. ये हवा में स्लाइड करते हैं इससे इन सांपों को कम समय में दूर तक पहुंचने में आसानी होती है. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने को ही हवा में उड़ना कह दिया जाता है. 

क्या इंसानों के लिए भी हैं खतरा?
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सांप जहरीले होते हैं और क्या इंसानों के लिए खतरा हैं. दरअसल, ये इनमें बहुत हल्का जहर होता है जो इंसानों को मारने के लिए नहीं, बल्कि छोटे जीवों का शिकार करने के लिए है. ये सांप मेंढक, छोटे पक्षी और छिपकली जैसे जीवों को शिकार बनाने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं. ये सांप इंसानों के लिए खतरा नहीं बनते हैं. जानकारी के अनुसार इनका जहर सिर्फ जानवरों के तंत्रिका तंत्र पर ही पड़ता है. अभी तक इन सांपों के जहर का असर इंसानों पर नहीं देखा गया है. यदि कोई उड़ने वाला सांप किसी इंसान को डस ले तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती है, बहुत हल्की प्रतिक्रिया देखी जाती है. इस सांप के डसने पर स्किन पर लालिमा, दर्द और हल्की सूजन आ सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मलबे से निकले कई दर्जन सांप के अंडे! सबने मिलकर की गिनती

 

क्यों नहीं पहुंचा पाते नुकसान?
मिली जानकारी के अनुसार ये सांप इंसानों के लिए बड़ा खतरा नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके दांत मुंह के पिछले हिस्से में होते हैं जो इंसान की त्वचा में गहराई तक जहर छोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं. 

कहां पाए जाते हैं ये सांप?
आपको बता दें कि ये हवा में उड़ने वाले सांप दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं. उड़ने वाले सांप थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, साउथ चीन, श्रीलंका और भारत जैसे देशों के जंगल में ये आसानी से पाए जा सकते हैं. अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गोल्डन ट्री स्नेक जैसी नस्लें पाई जाती हैं. जानकारी के अनुसार ये सांप पेड़ों पर रहते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर पहुंच जाते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

udne wala saapflying snakesGK facts

Trending news

फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
BMC Chunav 2026
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
Maharashtra Municipal Corporation Elections
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
BMC Election Result 2026
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
BMC elections
कौन हैं तेजस्वी घोसालकर? BMC चुनाव में जीत के बाद बन सकती हैं मुंबई की अगली मेयर
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
Mukul Roy
TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
Dinesh Waghmare
SEC दिनेश वाघमारे कौन हैं; महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच क्यों खड़े हो गए सवाल?
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
Pune News
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी