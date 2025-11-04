स्कूल, फूड कोर्ट, स्विमिंग पूल और...इस बिल्डिंग में बसा है एक 'शहर', आबादी जानकर उड़ जाएंगे होश

World Largest Residential Building: आपने गांव या फिर अपने शहर में ऊंची इमारतों को देखा होगा, ऊंची इमारतों को देखने के बाद लोगों के मन में तरह-तरह का विचार आता है. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस देश में एक ऐसी बिल्डिंग हैं जिसमें कई गांव समा सकते हैं.
Largest Building: दुनियाभर में ऐसी कई इमारते हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं. इमारतों की बात होती है तो लोगों के जेहन में दुबई के बुर्ज खलीफा का नाम आता है. इस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं. हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि चीन में एक ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें कई हजार लोग रहते हैं. ये दुनिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है. आइए जानते हैं इस बिल्डिंग के बारे में.
कहां है बिल्डिंग
यह चीन के हांग्जो शहर में स्थित रीजेंट इंटरनेशनल अपार्टमेंट बिल्डिंग है, इसमें 20,000 से ज़्यादा निवासी रहते हैं, जो दुनिया भर के कई छोटे शहरों की आबादी के बराबर है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस इमारत में कुल 39 फ्लोर हैं और इसे S के आकार में डिजाइन किया गया है. इसे एक लग्जरी होटल के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में बदल दिया गया.
यह है एक छोटा शहर
रीजेंट इंटरनेशनल सिर्फ एक रिहायशी इमारत नहीं है, बल्कि अपने आप में एक छोटा शहर है. निवासियों को इमारत के अंदर ही सभी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं. इसमें एक स्कूल, एक बड़ा फूड कोर्ट, एक स्विमिंग पूल, एक किराना स्टोर, नाई की दुकानें, नेल सैलून और कैफे हैं. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इमारत से बाहर निकले बिना अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकता है.
इस इमारत के निर्माण में नई तकनीकी और बेहतरीन डिजाइनों को शामिल किया गया है. इसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए प्रभावी ढंग से डिजाइन किया गया है. इसी वजह से यह इमारत न केवल एक आवासीय स्थान है, बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से पर्यटक इस बिल्डिंग का दीदार करने के लिए आते हैं. यहां के निवासी खुद को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानते हैं. इतने सारे व्यक्तियों के साथ रहने की जगह शेयर करना एक अनूठा अनुभव है.