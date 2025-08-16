World Most Dangerous Selfie Spot: दुनिया का सबसे खतरनाक सेल्फी स्पॉट, जहां जाना मतलब मौत को दावत देना

Where is World Most Dangerous Selfie Spot: आजकल सेल्फी का क्रेज सबके सिर पर चढ़कर बोल रहे है. क्या बच्चे- महिलाएं, क्या जवान-बूढ़े सभी सेल्फी फीवर में डूबे हुए नजर आते हैं. सेल्फी लेने के इस क्रेज में हर साल सैकड़ों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है लेकिन फिर भी सेल्फी के दीवाने मानने को तैयार नहीं है. खुद को बहादुर और रोमांच पसंद दिखाने के लिए वे कई बार ऐसी खतरनाक जगहों को भी सेल्फी के लिए चुनते हैं, जो उनकी मौत की वजह बन सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक सेल्फी स्पॉट कौन सा माना जाता है. आइए आपको उस डेंजरस सेल्फी पॉइंट के नाम और खासियतों के बारे में आपको बताते हैं.

दुनिया का सबसे खतरनाक सेल्फी पॉइंट

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे खतरनाक सेल्फी स्पॉट ब्राजील का पेड्रा दा गाविया (Pedra da Gávea) माना जाता है. यह ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में स्थित एक विशालकाय चट्टानी पहाड़ है. इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 844 मीटर (2,769 फीट) है. यह पहाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रियो शहर के शानदार नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन इसके खतरनाक किनारे सेल्फी लेने का जोखिम बढ़ा देते हैं.

यह पहाड़ समुद्र के ठीक किनारे पर खड़ा है. इसके दूसरी ओर कोई ढलान नहीं है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस पहाड़ के दूसरे छोर पर खड़े होकर सेल्फी खींचता है तो उसके समुद्र की गहराई में गिरने की आशंका होती है. इस पहाड़ पर हर साल इस तरह के कई हादसे देखने को मिलते हैं, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली जाती है.

कब हुई दुनिया के खतरनाक सेल्फी पॉइंट की खोज?

इस पहाड़ की खोज वर्ष 1502 में पुर्तगाली खोजकर्ता गैस्पर डी लेमोस और अमेरिको वेस्पुची ने की थी. असल में वे दक्षिण अमेरिका की यात्रा कर रहे थे. उस दौरान उन्होंने समुद्र के पास वह पहाड़ देखा तो उत्सुकतावश वे उस पर चढ़ गए. वहां जाकर पता चला कि वह कितना खतरनाक पहाड़. चूंकि इस पहाड़ का आकार समुद्र से आने वाले नाविकों को जहाज के "टॉपसेल" (gávea) जैसा दिखता था, इसलिए इसका नाम पेड्रा दा गाविया पड़ गया.

क्यों है दुनिया का सबसे खतरनाक सेल्फी स्पॉट?

पेड्रा दा गाविया को दुनिया का सबसे खतरनाक सेल्फी स्पॉट माना जाता है. इसकी वजह है इसकी खतरनाक ऊंचाई और तीखे किनारे. इस पहाड़ की चोटी पर कोई सुरक्षा रेलिंग या बैरियर नहीं है. ऐसे में आपका जरा भी पैर फिसला तो चट्टान का किनारा सीधे 844 मीटर नीचे समुद्र या जंगल की ओर जाता है. एक छोटी सी गलती भी घातक हो सकती है.

30 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर चढ़ाई

पेड्रा दा गाविया तक पहुंचने के लिए 6-8 घंटे की कठिन हाइकिंग की जरूरत होती है. इसमें "कैरास्क्वेरा" (Carrasqueira) नामक 30 मीटर ऊंची चट्टान पर चढ़ाई भी शामिल है. इस पर चढना न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है बल्कि बहुत मुश्किल भी है. इसके लिए रस्सियों और हार्नेस की आवश्यकता होती है.

वायरल होने की चाह पड़ रही भारी

इस कठिन रास्ते पर थकान और लापरवाही के कारण लोग संतुलन खो सकते हैं, खासकर जब वे सेल्फी लेने में व्यस्त होते हैं. इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने की चाह में लोग खतरनाक पोज़ लेते हैं. कई इंस्टाग्राम पोस्ट्स में लोग चट्टान के किनारे पर लटकते, बैठते या मार्शल आर्ट्स जैसे स्टंट करते नजर आते हैं. इन तस्वीरों ने इस जगह को लोकप्रिय तो बनाया है लेकिन साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ा है.