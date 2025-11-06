Advertisement
Narrowest River: कहां है दुनिया की सबसे संकरी नदी? एक छलांग लगाते ही पार हो जाते हैं लोग, हजारों साल पुराना है इतिहास

Nov 06, 2025
Narrowest River: नदियों के किनारे बैठने से लोगों को काफी ज्यादा सुकून मिलता है. अक्सर देखा जाता है कि लोग यहां पर अपना काफी वक्त गुजारते हैं. समय-समय पर नदियों का रूप भी बदलता रहता है जो किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए खतरनाक होता है. नदियों को भारत की जीवनरेखा भी कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए लोगों के खेतों तक आसानी के साथ पानी भी पहुंचता है. आपने सबसे लंबी और चौड़ी नदियों के बारे में सुना होगा. हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुनिया की सबसे संकरी नदी कौन सी है. ये इतनी ज्यादा पतली है कि लोग आसानी के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे पर छलांग लगा सकते हैं. 

कितनी साल पुरानी है नदी
यह अनोखी नदी हमेशा से चर्चा का विषय रही है, ये हुआलाई नदी उत्तरी चीन में बहती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये लगभग 17 किलोमीटर लंबी है. इतना ही नहीं ये करीब 10000 साल पुरानी है और आज भी ये लगातार बह रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी चौड़ाई है. जानकारी के मुताबिक इसकी चौड़ाई औसतन 15 सेंटीमीटर है, कई जगहों पर ये करीब 4 सेंटीमीटर तक सिमट जाती है. अगर कोई इस नदी को ध्यान से देखता है तो ये बिल्कुल लकीर की तरह लगती है. इस नदी की गहराई काफी कम है. 

कितनी है नदी की गहराई
ऑडिटी सेंट्रल की रिपोर्ट के मुताबिक इस नदी की अधिकतम गहराई 50 सेंटीमीटर है. जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई बच्चा भी इसमें पैर रख दे तो वो पैर भी डूबेगा नहीं. इस नदी का पानी अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स से निकलता है जो चट्टानों और मिट्टी के परतों से रिसते हुए सतह पर आता है और फिर धीरे-धीरे बहता हुआ दलाई नूर झील में जाकर मिलता है. इसे लेकर जानकार कहते हैं कि हुआलाई नदी एक प्राकृतिक चमत्कार है जो हजारों साल की गौरव गाथा समेटे हुए है. इस नदी को लिविंग जियोग्राफिक वंडर कहा जाता है. चीन में काफी संख्या में लोग इस नदी का दीदार करने जाते हैं, ये पर्यटकों को भी काफी ज्यादा लुभाती है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Narrowest River

