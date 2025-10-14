Advertisement
ये है जंगल का नशेड़ी जानवर! पूरे दिन रहता है नशे में धुत, जानें दिलचस्प कहानी

Millipede And Lemur Story: जंगल की दुनिया बड़ी रोचक होती है, यहां भी कुछ जानवर इंसानों की तरह नशा करते हैं. चलिए जानते हैं लीमर और मिलीपेड(कनखजूरा या गोजर) की रोचक कहानी. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:45 PM IST
Millipede And Lemur Story: जंगल की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है. कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी होते हैं. कुछ जानवर अपने जैसे जानवर को ही खा जाते हैं. जैसे सांप 'सांप' को खा जाता है, लेकिन आज हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बता रहे हैं जो नशा करता है. 

लीमर करते हैं नशा
नशा एक बुरी लत है और ये लत सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती है, बल्कि जंगल के कुछ जानवर भी नशा करते हैं. ऐसा ही एक जानवर है जिसका नाम है लीमर. लीमर एक छोटे से मिलीपेड नाम के कीड़े(कनखजूरा या गोजर) के जरिए नशा करता है और पूरे दिन नशे में टल्ली रहता है. जंगल में लीमर और मीलीपेड की कहानी काफी रोचक है. लीमर मिलीपेड को सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि नशा करने के लिए पकड़ते हैं. मिलीपेड जहरीले होते हैं, लेकिन लीमर जानबूझकर इन्हें खाते हैं. ढूंढ ढूंढ का मीलीपेड को ढूंढते हैं. जानकारी के अनुसार लीमर मिलीपेड को एक ही बार में नहीं खाता बल्कि दो बार में खाता है. 
मिलीपेड को देखते ही क्या करते हैं लीमर?
जैसे ही लीमर को मिलीपेड दिखाई देता है लीमर उसे हल्के से काट लेता है. इसके बाद मिलीपेड तुरंत अपने बचाव मे एक लिक्विड छोडते हैं. लीमर इस लिक्विड को अपनी लार में मिलाकर पूरे शरीर पर लगा लेते हैं. ऐसा करके लीमर मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और बाकी कीटों से खुद को बचाता है.

कैसे हो जाता है नशा?
जब मिलीपेड के छोड़े गए रसायन को लीमर अपने शरीर पर लगाता है तो ये रसायन उन्हें नशे की हालत में डाल देता है. इसी रसायन के कारण लीमर की आंख लाल हो जाती हैं और वे नशे की हालत में साफ दिखाई देते हैं.
नशे के बाद क्या करते हैं लीमर?
जब लीमर को नशा हो जाता है तब लीमर या तो नशे की हालत में मिलीपेड को चबा जाते हैं या फेंक देते हैं. जैसे ही ये मिलीपेड को फेंकते हैं दूसरा लीमर इसे पकड़ लेता है और ठीक ऐसे ही नशे के लिए इस्तेमाल करता है. हालांकि, इस बार ये रेंगते-रेंगते बचकर निकल जाते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

