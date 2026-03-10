सुबह जन्म, शाम को मौत! मिलिए दुनिया के उन 7 जीवों से जिनकी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है पूरी जिंदगी

Advertisement
दुनिया में कुछ ऐसे जानवर और कीट भी हैं जिनकी जिंदगी बेहद छोटी होती है. कोई सिर्फ कुछ घंटों तक जिंदा रहता है तो कोई कुछ ही हफ्तों में अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है.

 

Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:09 AM IST
इंसानों के लिए 70-80 साल की उम्र भी कम पड़ती है, लेकिन कुदरत के इस विशाल कारखाने में कुछ ऐसे भी नन्हे मेहमान हैं जिनके लिए एक दिन ही 'पूरी उम्र' के बराबर होता है. कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की, जहां सुबह जन्म होता है, दोपहर में जवानी आती है और सूरज ढलने से पहले ही दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है. कुदरत का यह चक्र जितना छोटा है, उतना ही हैरान कर देने वाला भी. आइए, आज आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया के उन 7 जीवों से, जिनकी लाइफ साइकिल किसी फिल्म से भी तेज चलती है और जिनके पास 'कल' जैसा कोई शब्द ही नहीं होता!

मेफ्लाई

दुनिया में सबसे कम उम्र वाले जीवों की बात होती है तो सबसे पहले नाम मेफ्लाई (Mayfly) का आता है. यह छोटा सा कीट अपनी बेहद छोटी जिंदगी के लिए जाना जाता है. आमतौर पर मेफ्लाई का वयस्क जीवन सिर्फ कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक ही चलता है. इतने कम समय में ही यह प्रजनन करता है और अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है. वैज्ञानिकों के अनुसार इसका पूरा जीवन चक्र बहुत तेज़ी से पूरा होता है, इसलिए इसे प्रकृति का सबसे छोटा जीवन जीने वाला जीव माना जाता है.

गैस्ट्रोट्रिक

गैस्ट्रोट्रिक (Gastrotrich) बेहद छोटे जलीय जीव होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही साफ दिखाई देते हैं. ये आमतौर पर ताजे पानी के तालाबों, झीलों और नदियों में पाए जाते हैं. इनका आकार बहुत छोटा होता है लेकिन इनका जीवन चक्र भी उतना ही तेज़ होता है. गैस्ट्रोट्रिक की उम्र आमतौर पर कुछ ही दिनों की होती है. इतनी छोटी उम्र के बावजूद ये तेजी से प्रजनन करते हैं और बदलते पर्यावरण में अपनी आबादी बनाए रखते हैं.

वर्कर बी

मधुमक्खियों के छत्ते में काम करने वाली वर्कर बी (Worker Bee) का जीवन भी बहुत लंबा नहीं होता. व्यस्त मौसम के दौरान एक वर्कर बी आमतौर पर सिर्फ 5 से 6 हफ्तों तक ही जीवित रहती है. इस छोटे से समय में वह लगातार फूलों से रस इकट्ठा करती है और पूरे छत्ते के लिए काम करती है. परागण यानी पौधों के प्रजनन में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है. छोटी जिंदगी के बावजूद यह प्रकृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

फ्रूट फ्लाई

फ्रूट फ्लाई (Fruit Fly) को वैज्ञानिक रिसर्च में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसका मुख्य कारण इसका छोटा जीवन चक्र है. आमतौर पर फ्रूट फ्लाई करीब 40 से 50 दिनों तक जीवित रहती है. इसकी कई पीढ़ियां बहुत कम समय में पैदा हो जाती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को जेनेटिक्स, विकास और जैविक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है. यही वजह है कि लैबोरेट्री में यह कीट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

मच्छर और हाउसफ्लाई

दुनिया में लगभग हर जगह मिलने वाले मच्छर (Mosquito) और हाउसफ्लाई (Housefly) की जिंदगी भी बहुत लंबी नहीं होती. आमतौर पर नर मच्छर सिर्फ एक हफ्ते तक जीवित रहते हैं, जबकि मादा मच्छर कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकती है. वहीं हाउसफ्लाई की उम्र लगभग 15 से 30 दिनों के बीच होती है. इतनी कम उम्र के बावजूद ये तेजी से प्रजनन करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के लगभग हर हिस्से में आसानी से दिखाई देते हैं.

लूना मॉथ

लूना मॉथ (Luna Moth) अपनी खूबसूरत हरी पंखों वाली बनावट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी भी बेहद छोटी होती है. वयस्क अवस्था में यह सिर्फ लगभग एक हफ्ते तक ही जीवित रहता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अवस्था में इसके मुंह काम ही नहीं करते, यानी यह कुछ खा भी नहीं सकता. इसका पूरा जीवन सिर्फ प्रजनन के लिए समर्पित होता है ताकि अगली पीढ़ी जन्म ले सके. इस तरह प्रकृति में कई ऐसे जीव हैं जो बेहद कम समय में अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं.

Alkesh Kushwaha

