देश ही नहीं विदेशो में भी 'जायके' का स्वाद बढ़ाते हैं भारतीय मसाले, इस शहर को कहा जाता है 'मसालों का राजा'

Famous spices of India: देशभर में कई ऐसे होटल हैं जो अपने जायकों के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, इन जायकों को फेमस बनाने में मसालों का अहम रोल होता है, भारत के इस शहर में बहुत ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से इस शहर को मसालों का राजा कहा जाता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 05, 2025, 11:07 PM IST
City of Spices: खाने पीने के शौकीन लोग बड़े बड़े होटलों में खाने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट पे भी काफी भीड़ लगी रहती है, यहां बनने वाले जायके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इन जायकों को लाजवाब और लजीज बनाने के पीछे मसालों का हाथ होता है, ये मसाले कई तरह के बनाए जाते हैं, हालांकि बहुत कम लोगों को पता है भारत के इस शहर को मसालों का राजा कहा जाता है. यहां से दुनियाभर में मसालों की सप्लाई की जाती है.

भारत का दबदबा
अगर हम भारतीय मसालों की बात करें तो पूरी दुनिया में इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, बता दें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में दुनियाभर के 109 मसाले हैं, इन मसालों में 75 मसाले भारत के हैं. आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मसाले पूरी दुनिया में क्यों इतने ज्यादा फेमस हैं, इन मसालों के दीवाने तो अंग्रेज और मुगल भी थे.

किसे कहते हैं मसालों का राजा
अगर हम मसालों के राजा की बात करें तो केरल के कोझिकोड शहर को मसालों का राजा कहा जाता है, यहां का मसाला केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा फेमस है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर लौंग, दालचीनी, इलायची और जायफल, वनीला पॉड जैसे मसालों का उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है. जो दुनियाभर में फेमस है. काफी संख्या में इन मसालों को विदेशों में भेजा जाता है. वहां के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट भी ये भारतीय मसाले स्वाद बढ़ाते हैं. 

कई अन्य प्रदेशों में भी होता है उत्पादन
साथ ही साथ बता दें कि दक्षिण भारत के कई ऐसे शहर हैं जो मसालों का खूब उत्पादन करते हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे तीखी मिर्च मिलती है, इसके अलावा कई तरह की लाल मिर्च भी मिलती है, जिसकी दीवानगी पूरी दुनिया में देखी जाती है, जबकि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर धनिया की खेती की जाती है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन.

Famous spices of India

