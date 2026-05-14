भारत का वो शहर जिसे कहा जाता है मिर्ची की राजधानी, लाइन में लगकर खरीदते हैं चीनी और अमेरिकी

Which City Is Known As The Chilli Capital: अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे 'तीखा' शहर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश का गुंटूर शहर अपनी बेमिसाल मिर्च पैदावार के कारण 'Chilli Capital of India' कहलाता है. यहां की लाल मिर्च सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देती है. दुनिया भर में निर्यात होने वाली यहां की मिर्च की कहानी मिट्टी, मेहनत और बेजोड़ स्वाद की है.

एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी

गुंटूर में स्थित 'गुंटूर मिर्ची यार्ड' (Guntur Chilli Yard) को आधिकारिक तौर पर कृषि विपणन समिति (AMC) कहा जाता है. यह 50 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है और एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है. सीजन के दौरान यहां रोजाना हजारों बोरियां मिर्च आती हैं. यह मंडी न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए भी कीमतों का निर्धारण केंद्र है.

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क्यों खास है यहां की मिर्च?

गुंटूर की सफलता के पीछे यहां की 'काली कपास मिट्टी' का बड़ा हाथ है. इस मिट्टी में खनिजों की मात्रा अधिक होती है और यह पानी को सोखने में सक्षम है. कृष्णा नदी की निकटता के कारण किसानों को सिंचाई की कोई कमी नहीं होती. यही वजह है कि यहां की मिर्च गहरे लाल रंग की और अत्यधिक तीखी होती है.

यहां की सबसे लोकप्रिय किस्म 'गुंटूर सन्नम' या S4 है. इसे इसके गहरे लाल रंग और जबरदस्त तीखेपन के लिए जाना जाता है. स्कोविल हीट यूनिट (SHU) के पैमाने पर इसका तीखापन 35,000 से 40,000 तक होता है. साल 2010 में इसकी विशिष्टता को देखते हुए इसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग दिया गया था.

ग्लोबल मार्केट में दबदबा

भारत दुनिया में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है. भारतीय मिर्च का सबसे बड़ा खरीदार वर्तमान में चीन है. इसके अलावा अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भी गुंटूर की मिर्च की भारी मांग रहती है. इसका उपयोग केवल मसालों में ही नहीं, बल्कि दवाइयों और फूड कलरिंग (ओलियोरेसिन्स) बनाने में भी किया जाता है.

अर्थव्यवस्था की रीढ़

गुंटूर की मिर्च मंडी केवल व्यापार का केंद्र नहीं है, बल्कि यह लाखों किसानों की आजीविका का साधन भी है. यहां आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे साल भर मिर्च का निर्यात संभव हो पाता है. आंध्र प्रदेश पूरे देश की मिर्च का लगभग 50% उत्पादन करता है, जिसमें गुंटूर की भूमिका सबसे अहम है.

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