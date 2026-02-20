भारत के किस शहर को कहा जाता है 'बनाना सिटी'? 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब

Banana Capital: लगभग हर शहर की अपनी एक पहचान होती है. कोई शहर चमड़े के लिए मशहूर है तो कोई ताजमहल के लिए जाना जाता है. ऐसे ही क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा शहर है जो केले के लिए जाना जाता है. जी हां, इस शहर को केले की राजधानी के रूप में जाना जाता है. चलिए जानते हैं ये कौन सा शहर है.

आज हम बनाना कैपिटल के बारे में बता रहे हैं. दरअसल, ये शहर कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र का जलगांव है. ये केले की राजधानी के रूम में जाना जाता है. केला एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है. इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करते हैं. भारत में केले की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है. महाराष्ट्र के जलगांव की खास बात ये है कि यहां बड़े पैमाने पर केले की खेती की जाती है. यहां के भारत के सबसे ज्यादा हिस्सों में केला सप्लाई किया जाता है. इसलिए इसे 'बनाना सिटी' भी कहते हैं.

कौन-सी तकनीक का यूज करते हैं किसान?

मिली जानकारी के अनुसार जलगांव का मौसम थोड़ा शुष्क रहता है, लेकिन यहां के किसान ड्रिप इरिगेशन तकनीक का यूज करते हैं. इस तकनीक की मदद से कम पानी में ही पौधों को जरूरी नमी मिल जाती है. ऐसा करने से केले और भी मीठे हो जाते हैं और जल्दी पकते हैं.

कितना उगाया जाता है केला?

जलगांव में हर साल करीब 70 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से केला उगाया जाता है. इस शहर से केला सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में भेजा जाता है. यहां पर केले खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं.

GI टैग

जलगांव के केले को GI (Geographical Indication) मार्क भी मिला है. यहां का केला अपनी क्वालिटी और बेहतरीन खासियत के लिए पहचाना जाता है. इसका साइज भी बड़ा होता है और स्वाद में भी काफी मीठा होता है.

