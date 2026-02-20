Advertisement
trendingNow13117008
Hindi Newsजरा हटकेभारत के किस शहर को कहा जाता है बनाना सिटी? 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब

भारत के किस शहर को कहा जाता है 'बनाना सिटी'? 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब

Banana City of India: क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा शहर है जो केले के लिए जाना जाता है. जी हां, इस शहर को केले की राजधानी के रूप में जाना जाता है. इसे 'बनाना कैपिटल' भी कहते हैं. चलिए जानते हैं ये कौन सा शहर है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के किस शहर को कहा जाता है 'बनाना सिटी'? 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब

Banana Capital: लगभग हर शहर की अपनी एक पहचान होती है. कोई शहर चमड़े के लिए मशहूर है तो कोई ताजमहल के लिए जाना जाता है. ऐसे ही क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा शहर है जो केले के लिए जाना जाता है. जी हां, इस शहर को केले की राजधानी के रूप में जाना जाता है. चलिए जानते हैं ये कौन सा शहर है.

आज हम बनाना कैपिटल के बारे में बता रहे हैं. दरअसल, ये शहर कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र का जलगांव है. ये केले की राजधानी के रूम में जाना जाता है. केला एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है. इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करते हैं. भारत में केले की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है. महाराष्ट्र के जलगांव की खास बात ये है कि यहां बड़े पैमाने पर केले की खेती की जाती है. यहां के भारत के सबसे ज्यादा हिस्सों में केला सप्लाई किया जाता है. इसलिए इसे 'बनाना सिटी' भी कहते हैं.

कौन-सी तकनीक का यूज करते हैं किसान?
मिली जानकारी के अनुसार जलगांव का मौसम थोड़ा शुष्क रहता है, लेकिन यहां के किसान ड्रिप इरिगेशन तकनीक का यूज करते हैं. इस तकनीक की मदद से कम पानी में ही पौधों को जरूरी नमी मिल जाती है. ऐसा करने से केले और भी मीठे हो जाते हैं और जल्दी पकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना उगाया जाता है केला?
जलगांव में हर साल करीब 70 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से केला उगाया जाता है. इस शहर से केला सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में भेजा जाता है. यहां पर केले खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं. 

यह भी पढ़ें: डरावना नहीं इतना खूबसूरत है इस देश का कब्रिस्तान, यूजर्स बोले- पता ही नहीं चल रहा पार्क है या...

 

GI टैग
जलगांव के केले को GI (Geographical Indication) मार्क भी मिला है. यहां का केला अपनी क्वालिटी और बेहतरीन खासियत के लिए पहचाना जाता है. इसका साइज भी बड़ा होता है और स्वाद में भी काफी मीठा होता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Banana Citybanana capital

Trending news

'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना