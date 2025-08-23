Viral Video: किस कपड़े पर रेंग नहीं पाता सांप? आगे कदम बढ़ाने की हर कोशिश होती है नाकाम! देखें वीडियो
Viral Video: किस कपड़े पर रेंग नहीं पाता सांप? आगे कदम बढ़ाने की हर कोशिश होती है नाकाम! देखें वीडियो

Snake Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सांपों के लिए किस कपड़ें पर रेंगना मुश्किल होता है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:50 AM IST
Viral Video: किस कपड़े पर रेंग नहीं पाता सांप? आगे कदम बढ़ाने की हर कोशिश होती है नाकाम! देखें वीडियो

Snake Video Viral: अक्सर सांपों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो प्लेन फर्श या टाइल्स पर चल नहीं पाते हैं. फिसलने वाले फर्श पर रेंगना सांपों के मुश्किल होता है, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि एक कपड़ा भी ऐसा होता है जिस पर सांप रेंग नहीं सकते हैं. जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है इसमें जानकारी दी गई है कि सांपों के लिए किस कपड़े पर रेंगना मुमकिन नहीं हो पाता है और वो उस कपड़े पर होते हैं तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि सांपों के लिए किस कपड़े पर रेंगना मुश्किल होता है?

किस कपड़े पर रेंग नहीं पाता सांप?

सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि सांपों के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े पर रेंगना नामुमकिन होता है. चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अगर सांप माइक्रोफाइबर कपड़े पर है तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा है. ये दावा वीडियो के जरिए किया गया है और इंटरनेट पर इसका वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है.

माइक्रोफाइबर कपड़े पर आगे नहीं बढ़ पाया सांप

सोशल मीडिया पर साझा वीडियो पर देख सकते हैं कि एक वेलवेट कलर का माइक्रोफाइबर कपड़ा बैड पर बिछा हुआ है और उससे सांप के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है. सफेद रंग का सांप उस जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ पा रहा है. बहुत कोशिश करते हुए सांप को देखा जा रहा है. यहां तक कि सांप की जीभ तक बाहर आ जाती है लेकिन उसके लिए कपड़े पर रेंगना मुमकिन नहीं हो पा रहा है. इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE द्वारा साझा किया गया है. इसमें देख सकते हैं कि चिकनी सतह होने के कारण सांप फिसल रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है.

एक्स पर Grok से यूजर्स ने पूछा सवाल

इस वीडियो में किए जा रहे दावे को लेकर एक यूजर ने @Grok से सवाल किया तो जवाब में बताया गया कि सांप खुरदरी सतहों पर अपने पेट के शल्कों से घर्षण का इस्तेमाल करके रेंगते हैं. ये कारण होता है कि बहुत चिकने और मुलायम माइक्रोफाइबर पर सांप की पकड़ नहीं बन पा रही है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है.

;