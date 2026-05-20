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Hindi Newsजरा हटकेदुनिया में अभी सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिल रहा? लिस्ट में इस देश का नाम देखकर चौंक जाएंगे आप, जानें कितनी है कीमत

दुनिया में अभी सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिल रहा? लिस्ट में इस देश का नाम देखकर चौंक जाएंगे आप, जानें कितनी है कीमत

Most Cheapest Petrol: आज के समय में दुनिया भर के अधिकांश देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही हैं. भारत सहित कई विकासशील और विकसित देशों में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 20, 2026, 09:15 AM IST
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दुनिया में अभी सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिल रहा? लिस्ट में इस देश का नाम देखकर चौंक जाएंगे आप, जानें कितनी है कीमत

Cheapest Petrol In The World: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां पेट्रोल की कीमत इतनी कम है कि आप अपनी जेब के छुट्टे पैसों से गाड़ी की टंकी फुल करवा सकते हैं. ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है. आइए जानते हैं इस देश और इसके पीछे के मुख्य कारणों के बारे में.

इस देश में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल

मौजूदा वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल लीबिया में मिलता है. लीबिया एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है, जिसके पास पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है. यहां की सरकार घरेलू बाजार के लिए ईंधन पर भारी सब्सिडी देती है, जिसके कारण आम नागरिकों को बेहद कम कीमत पर पेट्रोल मिल जाता है. सरकारी नियंत्रण और प्रचुर मात्रा में कच्चे तेल की उपलब्धता की वजह से यहां पेट्रोल की दरें दुनिया में सबसे निचले स्तर पर बनी हुई हैं. 

लीबिया में पेट्रोल की कीमत 0.15 लीबियाई दीनार (LYD) प्रति लीटर है, जो लगभग 2.50 रुपये (भारतीय मुद्रा) के बराबर है. यह लीबिया को दुनिया के सबसे सस्ते ईंधन वाले देशों में से एक बनाता है.

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ये देश भी दे रहे हैं बेहद सस्ता ईंधन

सबसे सस्ते पेट्रोल के मामले में केवल लीबिया ही अकेला नहीं है. दुनिया के कई अन्य देश भी इस सूची में शामिल हैं. लीबिया के बाद ईरान, वेनेजुएला, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में भी पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हैं. इन सभी देशों में एक बात समान है और वह यह कि ये सभी बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं और अपनी जनता को राहत देने के लिए भारी सरकारी सब्सिडी का इस्तेमाल करते हैं.

आखिर क्यों कुछ देशों में पेट्रोल है बहुत महंगा

इसके विपरीत, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पेट्रोल खरीदना किसी दुःस्वप्न जैसा है. हांगकांग, नीदरलैंड और आइसलैंड जैसे क्षेत्रों में पेट्रोल की कीमतें दुनिया में सबसे ज्यादा हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि ये देश पूरी तरह से तेल आयात पर निर्भर हैं और अपनी सरकारों के राजस्व को बढ़ाने के लिए ईंधन पर भारी टैक्स वसूलते हैं. इन देशों में टैक्स की दरें इतनी ज्यादा होती हैं कि तेल की मूल कीमत से कई गुना अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है.

पेट्रोल की कीमतों से जुड़ा भारत का गणित

ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. भारत अपनी विशाल आबादी और परिवहन की भारी मांग के कारण दुनिया के सबसे बड़े ईंधन उपभोक्ताओं में से एक है. हालांकि, भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव और सरकारी टैक्स का सीधा असर भारत में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर पड़ता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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