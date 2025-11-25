इस देश में है 'सोने का पहाड़', जानें दुनिया की सबसे कीमती खान की कहानी..

Gold Mountain: सदियों से सोना सबसे मूल्यवान और महंगे धातुओं में गीना जाता रहा है. इसकी सुंदर और सीमित मात्रा के कारण यह महंगे भी होते हैं. ऐसे में जब 'सोने की पहाड़' या 'सोने की खान' ऐसी बातें होती हैं, तो कई देशों के नाम दिमाग में आते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सदियों से किस पर्वत को सोने का पहाड़ कहा जाता है और वह पहाड़ कहां है? इस खबर में हम आपको बताएंगे..

साऊदी अरब के रेगिस्तान में छिपा है सोने का पहाड़

'सोने का पहाड़' की बात होने पर अक्सर ऐसा लगता है दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसे माइनिंग वाले देश में ये पहाड़ होंगे. लेकिन आपको बता दें कि सदियों से जिस पहाड़ को विशाल सोने की धातु के भंडार के लिए जाना जाता है, वह सऊदी अबर के रेगिस्तानी इलाके में स्थित है. इस महाड़ का नाम महद-अल-धहब है. सदियों से इस पहाड़ को सोने का पहाड़ कहा जाता रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पहाड़ के नाम का मतलब क्या है?

इस पहाड़ का नाम 'महद-अल-धहब' है, जो कि अरबी भाषा में है. वहीं इसका हिंदी अर्थ 'सोने का पहाड़', 'सोने की खान' या 'सोने की भूमि' होता है. यह नाम इस पहाड़ की पहचान और महत्व को दर्शाता है. इतिहासकारों का मानना है कि इस पहाड़ का इतिहास केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है. प्राचीन समय में भी यहां से सोने का उत्खनन किया जाता था, जो यह सिद्ध करता है कि ये क्षेत्र हमेशा से ही सोने का एक जरूरी स्रोत रहा है.

कई कीमती धातुएं निकली

महद-अल-धहब में सिर्फ सोना नहीं, बल्कि कई कीमती धातुएं भी निकली. वैज्ञानिक तकनीकों और बड़े औद्योगिक साधनों किी मदद से बड़े पैमाने पर कई धातुओं को निकाला गया. सोने के साथ-साथ यहां से तांबा (Copper), जिंक (Zinc) और चांदी (Silver) भी निकाली गई हैं. यहां पर मिलने वाले धातुएं हाई क्वालिटी का माना जाता है, जिसकी ग्लोबल मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है.