Do you Know: दुनिया में किस देश में हैं सबसे ज्यादा स्कूल-कॉलेज? क्या आप जानते हैं भारत का स्थान?

Number of schools in the world: स्कूलों और कॉलेजों की कुल संख्या के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 देश है. लगभग 15 लाख स्कूल और 12,700 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ भारत अमेरिका और चीन दोनों से आगे है, जो इसे शिक्षा महाशक्ति बनाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:23 PM IST
दुनिया में हर देश शिक्षा को अपनी रीढ़ मानता है, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव बनाता है. इसी वजह से हर देश स्कूलों और कॉलेजों का बड़ा नेटवर्क तैयार करता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दिया जा सके. लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है. आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज किस देश में हैं? क्या भारत इस सूची में ऊपर आता है? इसकी सच्चाई जानकर आपको गर्व भी होगा और हैरानी भी. आइए जानते हैं दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में भारत की स्थिति क्या है.

 भारत की युवा आबादी और शिक्षा की जरूरत

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां कुल जनसंख्या का 46.9% हिस्सा 25 वर्ष से कम उम्र का है. इतनी विशाल युवा आबादी होने के कारण यहां शिक्षा का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है. भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, इसलिए सवाल उठता है कि क्या यहां शैक्षणिक संस्थानों की संख्या इतनी है कि यह बड़ी आबादी को शिक्षा दे सके? रिपोर्ट बताती है कि भारत का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, जो इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाता है.

दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान भारत में

सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान मौजूद हैं. चाहे स्कूल हों, कॉलेज हों या विश्वविद्यालय. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारत में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 139,539 माध्यमिक विद्यालय हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हैं. भारत में कुल करीब 15 लाख स्कूल हैं जो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करते हैं. उच्च शिक्षा में भी भारत मजबूत है, जहां 12,700 से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जिनमें IITs, IIMs और IISc जैसे विश्वस्तरीय संस्थान शामिल हैं.

अमेरिका और चीन की रैंकिंग में भारत से पीछे

भारत के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, जहां उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या लगभग 5,819 है. इनमें हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज शामिल हैं. तीसरे स्थान पर चीन है, जिसके पास शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 3,117 उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें सिंघुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं. इस तुलना से साफ है कि स्कूलों और कॉलेजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर आता है और अपने विशाल शिक्षा नेटवर्क के साथ वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान रखता है.

 

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Number of schools in the worldmost schools in the worldwhich country has the most schools

