आखिर किस देश को कहा जाता है 'शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड', क्या है इसके पीछे की वजह

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चीनी हर घर की जरूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश को ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाता है? यह खिताब यूं ही नहीं मिला, बल्कि इसके पीछे सदियों की मेहनत, खेती और आर्थिक ताकत छिपी है. कभी यह पहचान क्यूबा के पास थी, लेकिन समय के साथ हालात बदले और अब ब्राजील इस ताज का मालिक बन गया है. इस बदलाव की कहानी इतिहास, राजनीति और खेती के उतार-चढ़ाव से जुड़ी है, जो बेहद दिलचस्प है.
क्यूबा में गन्ने की खेती 16वीं सदी में शुरू हुई, जब स्पेनिश उपनिवेशकों ने यहां इसकी नींव रखी. धीरे-धीरे यह देश दुनिया के बड़े चीनी उत्पादकों में शामिल हो गया. 18वीं सदी तक क्यूबा ने वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना ली थी. बड़े पैमाने पर खेती और मजदूरी के सहारे उत्पादन तेजी से बढ़ा. कुछ ही वर्षों में यहां चीनी उत्पादन कई गुना बढ़ गया. इसी वजह से क्यूबा को ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाने लगा और वह लंबे समय तक इस खिताब पर काबिज रहा.
समय के साथ क्यूबा की हालत बदलने लगी. 1959 की क्रांति के बाद देश में बड़े राजनीतिक बदलाव आए. अमेरिका के साथ रिश्ते खराब होने लगे, जिससे विदेशी निवेश बंद हो गया. इसका सीधा असर चीनी उद्योग पर पड़ा और उत्पादन घटने लगा. आर्थिक संकट और नीतिगत दिक्कतों ने क्यूबा की पकड़ कमजोर कर दी. धीरे-धीरे वह अपनी पहचान खो बैठा और ‘शुगर बाउल’ का खिताब भी उससे छिन गया.
इसी दौरान ब्राजील ने गन्ने की खेती को बड़े स्तर पर विकसित किया. यहां अनुकूल जलवायु, विशाल जमीन और बेहतर तकनीक ने उत्पादन को बढ़ाया. पुर्तगालियों के समय शुरू हुई यह खेती धीरे-धीरे देश की ताकत बन गई. बड़े-बड़े बागानों और आधुनिक तरीकों की वजह से ब्राजील ने दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करना शुरू कर दिया. इसी दम पर उसने क्यूबा को पीछे छोड़ते हुए ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ का खिताब हासिल कर लिया.
आज संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी खपत करने वाला देश माना जाता है. यहां लोग रोजाना बड़ी मात्रा में चीनी का सेवन करते हैं. इसके अलावा जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में भी चीनी की खपत काफी ज्यादा है. इससे साफ है कि चीनी सिर्फ उत्पादन ही नहीं, बल्कि उपभोग के मामले में भी दुनिया की बड़ी जरूरत बनी हुई है.
इस पूरी कहानी से साफ होता है कि किसी भी देश की ताकत सिर्फ संसाधनों पर नहीं, बल्कि उसकी नीतियों और हालात पर भी निर्भर करती है. क्यूबा जहां राजनीति और आर्थिक संकट की वजह से पीछे रह गया, वहीं ब्राजील ने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया. आज ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है और ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ का ताज मजबूती से अपने पास रखे हुए है.