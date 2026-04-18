Advertisement
trendingNow13183568
Hindi Newsजरा हटकेआखिर किस देश को कहा जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्या है इसके पीछे की वजह

आखिर किस देश को कहा जाता है 'शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड', क्या है इसके पीछे की वजह

चीनी उत्पादन की दुनिया में कभी क्यूबा ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ था, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के कारण उसकी पकड़ कमजोर हो गई. वहीं ब्राजील ने बेहतर खेती, तकनीक और संसाधनों के दम पर उसे पीछे छोड़ दिया और आज दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बन गया है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर किस देश को कहा जाता है 'शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड', क्या है इसके पीछे की वजह

चीनी हर घर की जरूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश को ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाता है? यह खिताब यूं ही नहीं मिला, बल्कि इसके पीछे सदियों की मेहनत, खेती और आर्थिक ताकत छिपी है. कभी यह पहचान क्यूबा के पास थी, लेकिन समय के साथ हालात बदले और अब ब्राजील इस ताज का मालिक बन गया है. इस बदलाव की कहानी इतिहास, राजनीति और खेती के उतार-चढ़ाव से जुड़ी है, जो बेहद दिलचस्प है.

कैसे बना क्यूबा चीनी का बादशाह?

क्यूबा में गन्ने की खेती 16वीं सदी में शुरू हुई, जब स्पेनिश उपनिवेशकों ने यहां इसकी नींव रखी. धीरे-धीरे यह देश दुनिया के बड़े चीनी उत्पादकों में शामिल हो गया. 18वीं सदी तक क्यूबा ने वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना ली थी. बड़े पैमाने पर खेती और मजदूरी के सहारे उत्पादन तेजी से बढ़ा. कुछ ही वर्षों में यहां चीनी उत्पादन कई गुना बढ़ गया. इसी वजह से क्यूबा को ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाने लगा और वह लंबे समय तक इस खिताब पर काबिज रहा.

क्यों छिन गया क्यूबा से ताज?

समय के साथ क्यूबा की हालत बदलने लगी. 1959 की क्रांति के बाद देश में बड़े राजनीतिक बदलाव आए. अमेरिका के साथ रिश्ते खराब होने लगे, जिससे विदेशी निवेश बंद हो गया. इसका सीधा असर चीनी उद्योग पर पड़ा और उत्पादन घटने लगा. आर्थिक संकट और नीतिगत दिक्कतों ने क्यूबा की पकड़ कमजोर कर दी. धीरे-धीरे वह अपनी पहचान खो बैठा और ‘शुगर बाउल’ का खिताब भी उससे छिन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे आगे निकला ब्राजील?

इसी दौरान ब्राजील ने गन्ने की खेती को बड़े स्तर पर विकसित किया. यहां अनुकूल जलवायु, विशाल जमीन और बेहतर तकनीक ने उत्पादन को बढ़ाया. पुर्तगालियों के समय शुरू हुई यह खेती धीरे-धीरे देश की ताकत बन गई. बड़े-बड़े बागानों और आधुनिक तरीकों की वजह से ब्राजील ने दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करना शुरू कर दिया. इसी दम पर उसने क्यूबा को पीछे छोड़ते हुए ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ का खिताब हासिल कर लिया.

कहां होती है सबसे ज्यादा चीनी की खपत?

आज संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी खपत करने वाला देश माना जाता है. यहां लोग रोजाना बड़ी मात्रा में चीनी का सेवन करते हैं. इसके अलावा जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में भी चीनी की खपत काफी ज्यादा है. इससे साफ है कि चीनी सिर्फ उत्पादन ही नहीं, बल्कि उपभोग के मामले में भी दुनिया की बड़ी जरूरत बनी हुई है.

क्यों बदला ‘शुगर बाउल’ का ताज?

इस पूरी कहानी से साफ होता है कि किसी भी देश की ताकत सिर्फ संसाधनों पर नहीं, बल्कि उसकी नीतियों और हालात पर भी निर्भर करती है. क्यूबा जहां राजनीति और आर्थिक संकट की वजह से पीछे रह गया, वहीं ब्राजील ने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया. आज ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है और ‘शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड’ का ताज मजबूती से अपने पास रखे हुए है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Sugar Bowl of the WorldCuba sugar industry history

Trending news

घाटी में जमात-ए-इस्लामी पर प्रशासन का एक्शन, अपने कंट्रोल में लिए संगठन के स्कूल
Jammu-kashmir
घाटी में जमात-ए-इस्लामी पर प्रशासन का एक्शन, अपने कंट्रोल में लिए संगठन के स्कूल
कर्नाटक में बर्ड फ्लू का कहर, H5N1 की हुई पुष्टि; दफनाई गईं हजारों मुर्गियां
Bird Flu
कर्नाटक में बर्ड फ्लू का कहर, H5N1 की हुई पुष्टि; दफनाई गईं हजारों मुर्गियां
ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया 'समुद्री लूट' का आरोप
Hormuz
ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, अमेरिका पर लगाया 'समुद्री लूट' का आरोप
कानून व्यवस्था पर CM फडणवीस सख्त, धर्मांतरण और खरात मामले में दिए जांच के निर्देश
Nashik Conversion Case
कानून व्यवस्था पर CM फडणवीस सख्त, धर्मांतरण और खरात मामले में दिए जांच के निर्देश
आज रात देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, संसद में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष
Narendra Modi news
आज रात देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, संसद में बिल गिरने पर जश्न मना रहा विपक्ष
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
West Bengal Assembly Election 2026
सजकर ये दीवारें बोलती हैं! सियासी तपिश में भी बंगाल ने खुला रखा है वो 'बाइस्कोप'
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव में पोस्टर वॉर तेज, हरिनघाटा में BJP के खिलाफ लगे स्लोगन वाले चित्र
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
Jammu Bulldozer Action
नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
Priyanka Gandhi News
'महिलाओं का इस्तेमाल कर...सत्ता में रहने की साजिश', प्रियंका का भाजपा पर करारा हमला
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट
West Bengal Assembly Election 2026
फिर आप जजों की चुनाव में ड्यूटी लगा दो... आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट