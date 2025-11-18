Advertisement
भारत का 'स्लीपिंग स्टेट' कौन है? जानें कितने बजे सो जाते हैं यहां के लोग...

Sleeping State of India: भारत में एक ऐसा राज्य है, जिसे 'स्लीपिंग स्टेट' कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के लोग सबसे जल्दी सोते हैं और जल्दी जाग जाते हैं. इस खबर में हम आपको उस राज्य के बारे में डीटेल में बताएंगे.

 

Nov 18, 2025
Sleeping State of India: भारत विविधताओं से भरा देश हैं, यहां के हर राज्य की अपनी खासियत है. वहीं यहां हर राज्य की लाइफस्टाइल भी एक दूसरे से बेहद अलग है. आपको बता दें, भारत में एक ऐसा भी राज्य है, जिसे जल्दी सोने के कारण 'स्लीपिंग स्टेट' कहा जाता है. ये राज्य हिमाचल प्रदेश है. यहां के शांत, सुकून भरे वातावरण और नेचुर के साथ जीवन जीने की आदत, यहां के लोगों की डेली रूटीन को दूसरे राज्य के लोगों के बेहद अलग बनाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल को 'स्लीपिंग स्टेट' क्यों कहा जाता है?

 

हिमाचल प्रदेश में जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत
हिमाचल के लोग अपनी सिंपल और डिसिप्लिन डेली रूटीन फॉलो करते हैं. कहा जाता है कि यहां के ग्रामीण इलाकों में लोग रात के 8 से 9 बजे ही सो जाते हैं. वहीं सुबह की बात करें तो यहां ज्यादातर लोग सूर्योदय से पहले ही जाग जाते हैं. ये आदत उन्हें सिर्फ परंपरा का हिस्सा ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें स्वस्थ रहने में भी मदद करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

शांति में आती है बेहतर नींद
हिमाचल अपनी शांत, स्वच्छ और सुकून भरे वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां शोर-शराबा, ट्रैफिक और प्रदूषण बेहद कम है. नेचर के बीच बसे होने के कारण, यहां के गांव और क्सबों में रहने वाले लोगों को जल्दी नींद आ जीत है. वहीं पहाड़ों की ताजा हवा, चारों ओर हरियाली और शांत रातें लोगों को जल्दी सोने के लिए प्रेरित करती है. इसी वजह से इस राज्य को अक्सर 'स्लीपिंग स्टेट' कहा जाता है. 

 

नेचर के संग तालमेल
आपको बता दें, यहां के लोग नेचर के लिए तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीना पसंद करते हैं. यहां दिन का काम सूरज की रोशनी के साथ होता है. सुबह जल्दी उठकर खेती, पशुपालन और घर-परिवार की डेली रूटीन शुरू हो जाती है. वहीं रात होते ही कामकाज थम जाता है और लोग आराम करने लगते हैं. नेचर के साइकल के साथ चलने के कारण, यहां के लोग मानसिक और शारीरिक तौर से ज्यादा हेल्दी रहते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

