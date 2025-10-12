Hottest Chilli In The World: दुनियाभर के अधिकतर लोगों को चटपटा और तीखा खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए खाने के साथ में भी तीखी म‍िर्च खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. खाने में मिर्च का तड़का लगाने से ही हमारे खाने का स्वाद ही काफी ज्यादा मजेदार और बदल जाता है. मिर्च को खाकर कई बार शरीर में आग और पसीने भी आते हैं, लेकिन फिर भी खाना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी म‍िर्च कौन सी है, जिसको खाने के बाद आपके भी कानों से धुआं निकालने लगेगा, अगर आप नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.



कौन सी है दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी म‍िर्च?

आपको बता दें कैरोलिना रीपर को दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी म‍िर्च कहा जाता है इसमें इतना ज्यादा तीखापन होता है कि खाने के बाद कान से धुंआ और शरीर तुरंत पसीना छोड़ने लगता है. ऐसा कहा जाता है ये आम लाल मिर्च के मुकाबले कई ज्यादा गुना तीखी होती है, लोगों का खाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है. इसको आम लोग मुश्किल से ही खा पाते होंगे. इसको खाकर शरीर में झनझन होना और पसीना तक आना शुरू हो जाता है. इसका इस्तेमाल बेहद ही कम मात्रा में किया जाता है.



कितना है तीखापन?

अगर हम इसके तीखेपन की बात करें तो ये लगभग स्कोविल स्केल में SHU 1,569,300 तक हो सकता है, जो और म‍िर्च में काफी ज्यादा होता है, कई लोग इसके नाम से भी डर जाते हैं.

गिनीज बुक

ये आम म‍िर्च से इतनी ज्यादा तीखी है, कि इसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है. दांत से काटने पर भी भयंकर तीखापन लगना शुरू हो जाता है. इसको खाने से मुंह में जलन काफी ज्यादा होने लगती है.