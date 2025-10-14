कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम? कीमत सुन खड़े हो जाएंगे कान!

Expensive Ice Cream: आइसक्रीम खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है, लोग जमकर खाना पसंद भी करते हैं. कभी आपने सुना है कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम? अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको बताते हैं.
Expensive Ice Cream: आइसक्रीम का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, कि कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम अधिकतर लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा. कुछ लोग सोच में आ गए होंगे आखिर कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम, अगर ये है, तो इसकी कीमत क्या होगी, आइए आपको बताते हैं.
कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम?
ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम BYAKUYA है, जो काफी ज्यादा महंगी होती है. यह जापानी आइसक्रीम है और दिखने में भी काफी ज्यादा यूनिक नजर आती है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है, ये जितनी महंगी है, उतनी ही ज्यादा टेस्टी होती है. आप इसकी कीमत सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, आइए आपको कीमत भी बताते हैं. इसको आम इंसान का खा पाना बेहद ही मुश्किल है. इस आइसक्रीम को खास और टेस्टी बनाने के लिए काफी तरह-तरह की चीजों को डाला जाता है,जिससे वो और ज्यादा यूनिक बन सके. इसको बनाने के लिए काफी महंगी-महंगी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, आपको अभी ये आइसक्रीम जापान में ही मिलेगी और तो और आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मांगा सकते हैं.
BYAKUYA आइसक्रीम की कीमत
अगर हम इसकी कीमत की बात करें, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे. ऐसा कहा जाता है कि BYAKUYA आइसक्रीम की कीमत 5.3 लाख हो सकती है. ये आइसक्रीम जापान की काफी ज्यादा फेमस है. इस आइसक्रीम के टॉप पर एक गोल्डन पत्ती है, जिससे आइसक्रीम की खूबसूरती बढ़ जाती है.
BYAKUYA आइसक्रीम की खास बात
आपको बता दें इस आइसक्रीम में काफी ज्यादा खास बात भी है. इसको बनाने के लिए जापानी और यूरोपीय इनग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है.