Advertisement
trendingNow13217523
Hindi Newsजरा हटकेन लोहा, न स्टील... कौन सा धातु होता है सबसे ज्यादा मजबूत? लगा लें शर्त, नाम भी नहीं सुना होगा

न लोहा, न स्टील... कौन सा धातु होता है सबसे ज्यादा मजबूत? लगा लें शर्त, नाम भी नहीं सुना होगा

क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे मजबूत धातु कौन सी है? टंगस्टन से लेकर टाइटेनियम तक, जानें उन टॉप 5 धातुओं के बारे में जो अपनी मजबूती और ऊंचे गलनांक (Melting Point) के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 15, 2026, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न लोहा, न स्टील... कौन सा धातु होता है सबसे ज्यादा मजबूत? लगा लें शर्त, नाम भी नहीं सुना होगा

Which Is The Strongest Metal On Earth: जब भी मजबूती की बात आती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले लोहे या स्टील का नाम आता है. लेकिन विज्ञान की दुनिया इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है. हमारे चारों ओर ऐसी कई धातुएं मौजूद हैं जो लोहे से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और टिकाऊ हैं. किसी की तन्यता शक्ति (Tensile Strength) बेमिसाल है, तो किसी का गलनांक इतना ऊंचा है कि वह सूरज की गर्मी को भी झेल सकता है. आइए जानते हैं पृथ्वी की उन 5 सबसे मजबूत धातुओं के बारे में जो आधुनिक इंजीनियरिंग की रीढ़ हैं.

टंगस्टन

टंगस्टन को दुनिया की सबसे मजबूत शुद्ध धातु माना जाता है. इसका नाम स्वीडिश शब्द 'टंग स्टेन' से आया है जिसका अर्थ है 'भारी पत्थर'. इसकी तन्यता शक्ति 1,510 MPa है, जो इसे किसी भी अन्य शुद्ध धातु से आगे खड़ा करती है. सिर्फ मजबूती ही नहीं, इसका गलनांक (Melting Point) भी 3,422°C है, जो सभी धातुओं में सबसे अधिक है. यही कारण है कि इसका उपयोग रॉकेट इंजन, बल्ब के फिलामेंट और सैन्य हथियारों में किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टील

वैसे तो स्टील एक मिश्र धातु (Alloy) है, लेकिन मजबूती के मामले में यह टंगस्टन को भी पीछे छोड़ देता है. लोहे और कार्बन के मेल से बना स्टील आज की दुनिया का आधार है. विशेष रूप से 'मैरेजिंग स्टील' (Maraging Steel) की ताकत 2,500 MPa से भी ऊपर जा सकती है. इसका उपयोग विमानों, मिसाइलों और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में किया जाता है. स्टील की खासियत यह है कि इसे जरूरत के हिसाब से लचीला या कठोर बनाया जा सकता है.

टाइटेनियम

टाइटेनियम अपनी 'स्ट्रेंथ-टू-वेट' रेशियो के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यह स्टील के मुकाबले 45% हल्का होता है लेकिन मजबूती में उसके बराबर खड़ा रहता है. इसका वजन कम होने के कारण यह एयरोस्पेस इंडस्ट्री और मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए पहली पसंद है. टाइटेनियम पर जंग का कोई असर नहीं होता और यह रसायनों के प्रति भी बहुत कम प्रतिक्रिया करता है.

ओस्मियम

ओस्मियम को पृथ्वी का सबसे घना (Densest) तत्व माना जाता है. हालांकि इसकी तन्यता शक्ति अन्य धातुओं जितनी नहीं है, लेकिन इसकी कठोरता और दबाव झेलने की क्षमता अद्भुत है. यह धातु बहुत दुर्लभ है और प्लैटिनम के साथ पाई जाती है. इसकी अत्यधिक सहनशक्ति के कारण इसका उपयोग फाउंटेन पेन की निब और बिजली के संपर्क बनाने वाले उपकरणों में किया जाता है.

क्रोमियम

क्रोमियम को दुनिया की सबसे कठोर (Hardest) धातु माना जाता है. मोहस स्केल (Mohs Scale) पर इसकी रेटिंग बहुत ऊंची है. इसका उपयोग मुख्य रूप से अन्य धातुओं को जंग से बचाने और उन्हें कठोर बनाने के लिए किया जाता है. स्टेनलेस स्टील की चमक और मजबूती इसी क्रोमियम की देन है.

कौन है असली विजेता?

यह कहना मुश्किल है कि कौन सी एक धातु सबसे अच्छी है, क्योंकि यह उपयोग पर निर्भर करता है. अगर आप सबसे ऊंचे गलनांक की बात करें तो टंगस्टन विजेता है. अगर आप वजन और ताकत का संतुलन देखें तो टाइटेनियम से बेहतर कुछ नहीं है. और अगर बात सबसे ज्यादा दबाव झेलने की हो, तो स्टील आज भी दुनिया का राजा है. ये सभी धातुएं मिलकर हमारे आधुनिक जीवन को सुरक्षित और उन्नत बनाती हैं.

यह भी पढ़ें: भारत का वो इकलौता शहर जहां अंडा बेचना भी है जुर्म, सीधा जाना पड़ सकता है जेल

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया की 'टाइम बम' सिटी! जमीन के नीचे खौलती आग, आसमान में जहरीली हवा

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

which is the strongest metal on earthstrongest metal

Trending news

पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...
Hantavirus
पुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी...
Petrol-Diesel Latest Rates: सुबह 6 बजे का वो नियम, जो तय करता है दाम?; समझिए गणित
Petrol Diesel Latest Rates
Petrol-Diesel Latest Rates: सुबह 6 बजे का वो नियम, जो तय करता है दाम?; समझिए गणित
केरलम सीएम का एलान होने से दो घंटे पहले राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को घर क्यों बुलाया?
Kerala News
केरलम सीएम का एलान होने से दो घंटे पहले राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को घर क्यों बुलाया?
जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी का तांडव, इतिहास के वो तूफान जिनसे कांपती है दुनिया!
UP Storm News
जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी का तांडव, इतिहास के वो तूफान जिनसे कांपती है दुनिया!
कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब
weather update
कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
Paper Leak
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
Iran war
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
DNA
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
DNA
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे