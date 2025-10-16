एक ऐसा अनोखा देश, जहां सितंबर में मनाया जाता है हैप्पी न्यू ईयर, ये है इसके पीछे की बड़ी वजह!

Unique Country: दुनियाभर में कई अलग-अलग देश हैं, जो अपनी अलग-अलग चीजों के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं. आज आपको ऐसे देश के बारे में बताते हैं, जो अपनी अनोखी चीजों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, यहां के कैलेंडर से लेकर हर चीज काफी ज्यादा अलग है. अगर आप भी इस गांव के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आखिर कौन सा है ये अनोख देश, जहां पर बेहद ही अजीबो-गरीब चीजें होती हैं.



इथियोपिया आज भी काफी चल रहा है. इसको गीज कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है. आपको बता दें यहां पर साल के 12 नहीं, 13 महीने कैलेंडर में होते हैं. यहां पर हर साल 11 सितंबर को नया साल मनाया जाता है. आपको बता दें इस खास पर्व को यहां पर एनकुटाटाश के नाम से मनाया जाता है. आपको यहां की एक खास बात और बता दें यहां पर क्रिसमस 25 दिसंबर नहीं बल्कि 7 जनवरी को मनाया जाता है.



अनोखी है दिन की शुरूआत

आपको बता दें और देशों में लोग सुबह के 6 बजे से अपने दिन की शुरुआत करते हैं लेकिन यहां के लोग दिन के 12 बजे से अपनी शुरूआत करते हैं. जब हमारे यहां दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तो इथियोपिया में शाम के 6 बजे होते हैं, जो बेहद ही अलग होता है. आपको बता दें यहां पर समय के साथ-साथ इतिहास और संस्कृति भी काफी ज्यादा अलग-अलग होती है. उपवास, शाकाहारी व्यंजन का पालन काफी ज्यादा किया जाता है. ये देश चारों तरफ से भूमि से घिरा है. ये देश अपनी ही अलग-अलग चीजों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है. इथियोपिया के लोग गीज कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, यहां की चीजें काफी ज्यादा अलग है.



