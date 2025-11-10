Advertisement
समंदर के नीचे कैसे बिछाया जाता है सुरंगों का जाल? ये तकनीक चीर देती है पानी का 'कलेजा'

Under Water Tunnel: महाराष्ट्र के मुंबई में समंदर के नीचे देश की पहली सुरंग बनाई है, ये सुरंग क्यों बनाई जाती है और इन्हें बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 10, 2025, 12:27 PM IST
Under Water Tunnel: समंदर का किनारा लोगों को खूब पसंद आता है. भारत में ऐसे कई बीच हैं जहां पर सैलानियों की भरमार रहती है. यहां की रेतीली मिट्टियों में बहुत सारे कैफे बने होते हैं जहां पर खाने-पीने की भी चीजें मिल जाती है. समंदर की लहरों जितनी ज्यादा आकर्षक होती हैं उससे कहीं ज्यादा घातक होती हैं. आपने पहाड़ों को काटकर सुरंग बनते हुए देखा होगा हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि समंदर के नीचे भी सुरंग बनाई जाती है. ये सुरंग कैसे बनाई जाती है आइए जानते हैं विस्तार के साथ.

किस तकनीक का होता है प्रयोग?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समंदर के नीचे देश की पहली सुरंग महाराष्ट्र के मुंबई में बनाई गई है. इसकी कुल लंबाई 2.07 किलोमीटर है. समंदर में सुरंगो को बनाने के लिए कट-एंड-कवर विधि का इस्तेमाल किया जाता है. इसे बनाने के लिए टेक्निशीयन पहले समंदर की गहराई में एक खाई खोदते हैं, इसके बाद इस खाई में पहले से बने क्रंकीट या स्टील के ट्यूब डालते हैं. फिर इन ट्यूबों को पत्थरों की मदद से ढका जाता है. इसके बाद धीरे-धीरे इसे जोड़ा जाता है और फिर बचे हुए पानी को बाहर पंप किया जाता है.

क्यों बनाई जाती है सुरंगें?
समंदर में सुरंगो को बनाने का कारनाम कई सालों से चल रहा है, 1921 में लंदन में पहली अंडरवाटर रेल लाइन तैयार की गई थी. जबकि भारत में पहली समुद्री सुरंग बनाने का प्रस्ताव 1967 की मुंबई की विकास योजना में रखा गया था. हालांकि इस सुरंग को बनने में कई साल लग गए और ये अब जाकर तैयार हुई है. इन सुरंगों को इसलिए बनाया जाता है ताकि सड़कों की भीड़भाड़ को कम किया जा सके. साथ ही साथ सुरंगों के बनने से मौसम में हो रहे बदलावों में कोई असर नहीं पड़ता है. जैसे तूफान, कोहरा, इसके अलावा ये गुप्त आवाजाही का भी श्रोत होती हैं, जो समुद्री जहाजों से नहीं दिखाई देता है.

Abhinaw Tripathi

