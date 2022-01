हेयरकटिंग करते वक्त मशहूर नाई ने महिला के बालों पर थूका, सभी ने देखा तो बना लिया गंदा मुंह

Viral Video: देश के सबसे लोकप्रिय हेयर स्टाइलिस्ट में से एक जावेद हबीब (Jawed Habib) एक महिला के सिर पर थूकते हुए चौंकाने वाले वीडियो के बाद विवादों के बीच फंस गए हैं. एक ट्रेनिंग क्लास के दौरान हबीब सबके सामने एक महिला के सिर पर यह कहते हुए थूकते नजर आते हैं कि उनके बाल सूखे हैं. उन्हें मजाक में यह कहते भी सुना जा सकता है कि उनके थूक में ताकत होती है.

वीडियो में जावेद जिस महिला के बालों पर थूकते नजर आ रहे हैं, वह बागपत के बड़ौत इलाके की बताई जा रही हैं. हालांकि यह वीडियो किस तारीख का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. वीडियो में एक महिला स्टेज पर सैलून की कुर्सी पर बैठी नजर आ रही है. ट्रेनिंग सेमिनार में मौजूद लोगों को टिप्स देते हुए जावेद हबीब (Jawed Habib) लापरवाही से महिला के सिर के बालों पर थूक देते हैं और कहते हैं, 'अगर पानी की कमी है तो.. इस थूक में भी जान है.'

This is Javed Habeeb... Spitting instead of using water... absolutely horrible pic.twitter.com/8s7xaE8qfO

इस दौरान वहां मौजूद लोगों को भले ही ताली बजाते और हंसते हुए देखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने यह देखकर मुंह भी बना लिया. वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो में दिख रही महिला अपमानजनक अनुभव शेयर करने के लिए आगे आई. एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'अगर सार्वजनिक रूप से वे सिर पर थूक रहे हैं, तो पता नहीं कि वे अपने सैलून प्रोडक्ट्स में और क्या यूज कर रहे होंगे. जावेद हबीब सैलून में केवल मूर्ख ही बाल कटवाएगा. मैं गली के नुक्कड़ में बाल कटवा लूंगी, लेकिन कभी जावेद हबीब के शॉप से बाल नहीं कटवाऊंगी.'

The women on whose head Jawed Habib spat, describes the public humiliation.

If publicly they are spitting on the head, don't know what else they must be using in their salon products. Only a dumb fool will go for a hair cut in #JawedHabib saloon. pic.twitter.com/f6nQySwItg

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) January 6, 2022