99% लोग नहीं जानते बोतलों के कलर कोड का सच; काला, नीला या हरा... किस रंग के ढक्कन में छिपा है सबसे शुद्ध पानी?

99% लोग नहीं जानते बोतलों के 'कलर कोड' का सच; काला, नीला या हरा... किस रंग के ढक्कन में छिपा है सबसे शुद्ध पानी?

Packaged drinking water: पानी की बोतलों के ढक्कन का रंग अलग-अलग तरह के पानी का संकेत देता है, जैसे एल्कलाइन, स्प्रिंग या फ्लेवर्ड. हालांकि सबसे शुद्ध पानी जानने के लिए रंग नहीं, बल्कि बोतल का लेबल और गुणवत्ता मानक देखना जरूरी है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:56 AM IST
99% लोग नहीं जानते बोतलों के 'कलर कोड' का सच; काला, नीला या हरा... किस रंग के ढक्कन में छिपा है सबसे शुद्ध पानी?

कभी आपने पैक किए हुए पानी की बोतल का ढक्कन देखकर यह सोचा कि इसका रंग सिर्फ दिखावे के लिए है या इसका कोई मतलब भी है? सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि हर रंग का ढक्कन अलग तरह के पानी का संकेत देता है, जैसे नीला, लाल, हरा, सफेद या काला. लेकिन क्या यह सच है? हमने विशेषज्ञों से बात की और पता लगाया कि ये रंग वास्तव में पानी की किस्म और उसके उपयोग के बारे में संकेत दे सकते हैं. लेकिन हमेशा लेबल देखकर ही पानी खरीदना सुरक्षित रहता है.

बोतल के रंग का मतलब

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बोतल का रंग अक्सर पानी के प्रकार को दर्शाता है. उदाहरण के लिए, नीला ढक्कन अक्सर स्प्रिंग वाटर के लिए होता है, जिसमें प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं. काला ढक्कन एल्कलाइन वाटर के लिए होता है, जो शरीर की एसिडिटी कम करने में मदद कर सकता है. हरा ढक्कन फ्लेवर्ड या स्वाद वाला पानी दर्शाता है, जबकि सफेद या पारदर्शी ढक्कन फिल्टर या प्रोसेस्ड पानी के लिए होता है. लाल ढक्कन इलेक्ट्रोलाइट वाटर और पीला/गोल्डन ढक्कन विटामिन-एन्हांस्ड पानी को दर्शाते हैं.

अलग-अलग पानी, अलग जरूरतें

विशेषज्ञों के अनुसार, अलग-अलग रंग का पानी अलग जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त हो सकता है. उदाहरण के लिए, एथलीट या व्यायाम करने वाले लोग इलेक्ट्रोलाइट वाटर (लाल ढक्कन) चुन सकते हैं ताकि शरीर में मिनरल्स की कमी न हो. वहीं रोजमर्रा की हाइड्रेशन के लिए साधारण पैक्ड या स्प्रिंग वाटर (नीला या सफेद ढक्कन) पर्याप्त है. हरा या स्वाद वाला पानी उन्हें पसंद आता है जो हल्का स्वाद या बदलाव चाहते हैं. हालांकि, एल्कलाइन या विटामिन-एन्हांस्ड पानी से बड़े स्वास्थ्य लाभ के मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं.

क्या हमेशा रंग पर भरोसा करें?

डॉ कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात साफ और सुरक्षित पानी पीना है, चाहे ढक्कन का रंग कोई भी हो. रंग केवल संकेत देता है, लेकिन पानी की गुणवत्ता जानने के लिए हमेशा लेबल पढ़ना जरूरी है. हर रोज सामान्य पानी पीना पर्याप्त है और कोई भी रंग विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है. इसलिए, पैक्ड पानी खरीदते समय रंग को एक सामान्य संकेत मानें और असली जानकारी के लिए लेबल पर भरोसा करें.

