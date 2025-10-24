Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

भारत में यहां बिल्डिंग के सबसे ऊपर बना है 'व्हाइट हाउस'! जिसका मालिक कभी नहीं घुस सकता

White House In India: भारतीय शहर बैंगलोर में एक गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर स्थित एक हवेली ने ध्यान आकर्षित किया है, न केवल अपनी हैरान कर देने वाली सौंदर्य और भव्य संरचना के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मेगा घर के मालिक के इसमें कदम रखने तक की संभावना नहीं है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:20 PM IST
White House In India: भारतीय शहर बैंगलोर में एक गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर स्थित एक हवेली ने ध्यान आकर्षित किया है, न केवल अपनी हैरान कर देने वाली सौंदर्य और भव्य संरचना के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मेगा घर के मालिक के इसमें कदम रखने तक की संभावना नहीं है. 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित व्हाइट हाउस जैसी दिखने वाली दो मंजिला इमारत को किंगफिशर टावर्स के शीर्ष पर बनाई गई है और यह 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है.

यह भी पढ़ें: आठ साल की बच्ची ने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिखा? खुद भगवान ने भेजा उसके लिए 'खास तोहफा'!

ये गगनचुंबी इमारत कहां पर है?

20 मिलियन डॉलर (1.6 अरब से ज्यादा की रकम) की यह हवेली लक्जरी रिटेल और ऑफिस स्पेस यूबी सिटी में गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर एक विशाल कैंटिलीवर स्लैब पर स्थित है और 4.5 एकड़ जमीन पर बनी है, जिसमें एक बार मालिक का घर हुआ करता था.

यूनाइटेड ब्रुअरीज ग्रुप के संस्थापक विट्टल माल्या के बेटे विजय माल्या ने मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया क्योंकि भारतीय बैंकों से बड़ी रकम उधार ली थी और जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ गईं. ऐसा इसलिए क्योंकि वह कथित तौर पर बड़ी रकम उधार ली थी और इसमें से कुछ भी वापस नहीं किया. 67 वर्षीय विजय माल्या तब से आरोपों के खिलाफ लड़ रहा है और भारत उसे ब्रिटेन से सरेंडर कराने का प्रयास कर रहा है.

यह भी पढ़ें: नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा, सिर्फ पैसा ही पैसा... शख्स ने दिखाया नोटों से ठसाठस भरा वॉलेट, लोगों ने यूं लिए मजे

छत पर हेलीपैड की है सुविधाएं?

2010 में बने बिल्डिंग में एक वाइन सेलर, एक इनडोर गरम पूल और एक आउटडोर इन्फिनिटी पूल, साथ ही छत पर हेलीपैड सहित अन्य सुविधाएं होनी चाहिए थीं, लेकिन माल्या द्वारा सपनों का घर बनाने की योजना की घोषणा के बाद से यह रहस्य में डूबा हुआ है. 34 मंजिला गगनचुंबी इमारत में तीन ब्लॉकों में लगभग 81 अपार्टमेंट हैं. इसे यूबी सिटी के विस्तार के रूप में विकसित किया गया था, जिसे यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) और प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त विकास समझौते के तहत बनाया गया था. यूबीएचएल के पास 55 प्रतिशत और डेवलपर के पास अन्य 45 प्रतिशत का मालिकाना है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

White House

Trending news

