एक शिकारी जो 240 साल पहले हो गया था गायब, आखिर कहां से वापस आया यह पक्षी?

White Tailed Eagles Found In UK: बाकी लोग तो शायद सिर्फ राख से उठना जैसी कहावतें बोलते हैं, लेकिन जब बात इन शानदार शिकारियों की आती है तो वे सचमुच में इसे जी रहे हैं. नवंबर की एक सामान्य शाम एक ऐतिहासिक शाम में बदल गई, जब ससेक्स के आसमान ने आखिरकार उस शिकारी पक्षी का स्वागत किया जिसका इंतजार था- सफेद पूंछ वाला चील.

इंडियन डिफेंस रिव्यू के अनुसार, इन 'सी ईगल' में से दो पक्षियों को आर्डिंगली जलाशय के ऊपर उड़ते हुए देखा गया. महज दो पक्षियों का दिखना इतना खास इसलिए था, क्योंकि माना जाता था कि ये पक्षी 18वीं सदी के अंत तक गायब हो चुके थे. कुल मिलाकर ब्रिटेन के आसमान ने पूरे 240 साल बाद 'सी ईगल्स' का स्वागत किया है.

इंसान क्यों बने थे इनके दुश्मन?

इंडियन डिफेंस रिव्यू के मुताबिक, इंसानों के अत्याचार के कारण ये प्रजातियां खत्म हो गई थीं. इन पक्षियों को 13 नवंबर को स्थानीय ऑब्जर्वर हेनरी शार्क ने देखा और इसकी पुष्टि की. हालांकि, यह पहली बार नहीं था जब इस पक्षी ने अपने चाहने वालों को चौंकाया हो, क्योंकि दो दिन पहले ही एक और सी ईगल को एशडाउन फॉरेस्ट में देखा गया था. एशडाउन फॉरेस्ट, आर्डिंगली जलाशय से 48 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है.

यह वापसी कैसे हुई संभव?

इंटरनेट यूजर्स के अनुसार, इस प्रजाति का 'मौत के मुंह से वापस आना' ही अपने आप में एक रोमांचक बात थी. लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह था कि इनका दिखना एक लंबे समय से चल रही योजना के सफल होने का भी संकेत है. यह योजना रॉय डेनिस वाइल्डलाइफ फाउंडेशन और फॉरेस्टरी इंग्लैंड ने 2019 में शुरू की थी. इस पुनर्वास कार्यक्रम में व्हाइट-टेल्ड ईगल के बच्चों को स्कॉटलैंड के लाइसेंस प्राप्त जंगली घोंसलों से 'आइल ऑफ वाइट' में शिफ्ट करने की योजना थी.

इंडियन डिफेंस रिव्यू के अनुसार, इन शिकारियों को जंगल में छोड़ा गया इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर छह से आठ प्रजनन जोड़े. बताया गया है कि यह नेचुरल इंग्लैंड-लाइसेंस प्राप्त प्रोजेक्ट स्कॉटलैंड की एक राष्ट्रीय प्रकृति एजेंसी नेचरस्कॉट के साथ पार्टनरशिप में चलाया जा रहा है.

क्या यह कार्यक्रम सफल रहा?

इंडियन डिफेंस रिव्यू के मुताबिक, अगस्त 2025 तक 45 व्हाइट-टेल्ड ईगल को छोड़ा जा चुका है, जबकि कई छोड़े गए जोड़ों ने ससेक्स और डोरसेट जैसे कई इलाकों में अपनी जगहें बना ली हैं. रॉय डेनिस वाइल्डलाइफ फ़ाउंडेशन की एक अपडेट के अनुसार, इस पुनर्वास का लक्ष्य है कि ये पक्षी बार-बार इन्हीं जगहों पर लौटकर आएं. इंडियन डिफेंस रिव्यू के अनुसार, ससेक्स में, पहला व्हाइट-टेल्ड ईगल 2023 में पैदा हुआ था. 2025 तक, 'जंगल में पैदा हुए' इन पक्षियों की कुल संख्या 6 तक पहुँच गई थी. रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन इलाकों में 'पानी के स्रोत, जंगल, और इंसानी दखल कम' है, उन्हें इन पक्षियों के लिए 'मुख्य क्षेत्र' माना जा रहा है.

क्या हर कोई इस वापसी से खुश है?

इस समय यह तो पक्का है कि इस पक्षी की वापसी एक जीत है, लेकिन हर कोई इस बात से खुश नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, कृषि से जुड़े हितधारकों को कुछ चिंताएं हैं, उन्हें पशुओं के लिए संभावित खतरा महसूस हो रहा है. रॉय डेनिस वाइल्डलाइफ फाउंडेशन के अनुसार, सभी सी ईगल्स पर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे वैज्ञानिक वास्तविक समय में उनकी हरकतों पर नजर रख सकते हैं. इससे वैज्ञानिकों को जरूरत पड़ने पर समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने में भी मदद मिलती है.