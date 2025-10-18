Advertisement
आधी रात को श्मशान में गूंजते हैं इनके मंत्र! जानें कैसी होती है अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया

Aghori Mysterious World: बहुत से लोग कहते हैं जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब अघोरी अपने साधना के चरम पर होते हैं. उनकी दुनिया आम इंसानों से बिल्कुल अलग होती है. जहां लोग डरते हैं, वहीं अघोरी वहां शांति और मुक्ति की खोज में होते हैं. रात का सन्नाटा और श्मशान अघोरियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता है.

 

Oct 18, 2025
निया में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बेहद कम लोगों को ही पता है और उनमें से एक है अघोरी साधु. अघोरी साधु वो होते हैं जिन्होंने समाज के सारे बंधन, मोह-माया, और भेदभाव से खुद को मुक्त कर लिया होता है. अघोरी मानते हैं कि जब तक इंसान भय और लगाव से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है. इन्ही कारणों की वजह से वे श्मशान जैसी भयावह जगहों में रहते हैं.

ध्यान 
भारत में कई जगहों पर गंगा किनारे की घाट अघोरियों की साधना का मुख्य केंद्र मानी जाती हैं. कई लोगों का ऐसा कहना है कि रात के समय अघोरी चिता की अग्नि, राख, और मंत्रों के बीच ध्यान लगाते हैं. अघोरियों की शरीर पर हर वक्त चिता की राख लगी होती है. अघोरी मानते हैं कि भगवान शिव ही परम सत्य हैं, और वे स्वयं अघोर रूप में ब्रह्मांड के रहस्यों को संभालते हैं. 

साधना 
बहुत से लोग कहते हैं कि अघोरियों की साधना साधारण नहीं होती. वो कठिन तप, ध्यान, और तंत्र साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज करते रहते हैं. कई बार तो अघोरी मृत शरीर के पास ध्यान लगाते हैं ताकि उन्हें ये अनुभव हो सके कि जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है. बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अघोरी मरे हुए लोगों का मांस खाते हैं और चिता पर जल रही हड्डियों को भी अपने साथ रखते हैं.

रहस्यमय व्यवहार
अघोरी, भोजन या परिवार के मोह से पूरी तरह से दूर रहते हैं. उनका भोजन भी रहस्यमय होता है. कई लोगों का मानना है कि वे वही खाते हैं जो उन्हें साधना के दौरान मिलता है. कई बार अघोरी भिक्षा पर निर्भर रहते हैं. उनके रहस्यमय व्यवहार को देखकर लोग अक्सर उन्हें डर या अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

aghori mysterious worldaghori baba

