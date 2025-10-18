आधी रात को श्मशान में गूंजते हैं इनके मंत्र! जानें कैसी होती है अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया

निया में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बेहद कम लोगों को ही पता है और उनमें से एक है अघोरी साधु. अघोरी साधु वो होते हैं जिन्होंने समाज के सारे बंधन, मोह-माया, और भेदभाव से खुद को मुक्त कर लिया होता है. अघोरी मानते हैं कि जब तक इंसान भय और लगाव से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है. इन्ही कारणों की वजह से वे श्मशान जैसी भयावह जगहों में रहते हैं.

ध्यान

भारत में कई जगहों पर गंगा किनारे की घाट अघोरियों की साधना का मुख्य केंद्र मानी जाती हैं. कई लोगों का ऐसा कहना है कि रात के समय अघोरी चिता की अग्नि, राख, और मंत्रों के बीच ध्यान लगाते हैं. अघोरियों की शरीर पर हर वक्त चिता की राख लगी होती है. अघोरी मानते हैं कि भगवान शिव ही परम सत्य हैं, और वे स्वयं अघोर रूप में ब्रह्मांड के रहस्यों को संभालते हैं.

साधना

बहुत से लोग कहते हैं कि अघोरियों की साधना साधारण नहीं होती. वो कठिन तप, ध्यान, और तंत्र साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज करते रहते हैं. कई बार तो अघोरी मृत शरीर के पास ध्यान लगाते हैं ताकि उन्हें ये अनुभव हो सके कि जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है. बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अघोरी मरे हुए लोगों का मांस खाते हैं और चिता पर जल रही हड्डियों को भी अपने साथ रखते हैं.

रहस्यमय व्यवहार

अघोरी, भोजन या परिवार के मोह से पूरी तरह से दूर रहते हैं. उनका भोजन भी रहस्यमय होता है. कई लोगों का मानना है कि वे वही खाते हैं जो उन्हें साधना के दौरान मिलता है. कई बार अघोरी भिक्षा पर निर्भर रहते हैं. उनके रहस्यमय व्यवहार को देखकर लोग अक्सर उन्हें डर या अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं.

Disclaimer

