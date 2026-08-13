800KM की रफ्तार के आगे कौन? कार, ट्रेन, प्लेन से लेकर रॉकेट तक... जानें किसकी कितनी Speed

पड़ोसी देश चीन ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. इस बार उसने एक ऐसी ट्रेन का परीक्षण किया है, जो महज 5.3 सेकेंड के अंदर 800km की रफ्तार पकड़ लेती है. ड्रैगन ने यह परीक्षण हुबेई राज्य में किया है. हालांकि यह ट्रेन पहियों पर नहीं चलती, बल्कि चुंबकीय ताकत से आगे बढ़ती है. यह ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से ट्रैक के ऊपर तैरती है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में सबसे तेज चलने वाली कार, प्लेन, मिसाइल या फिर रॉकेट कौनसे हैं? चलिए जानते हैं.
शुरुआत कार से करते हैं, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली कार का नाम 'Koenigsegg Jesko Absolut' है, जो स्वीडन की है. इस कार की टॉप स्पीड 530km प्रति घंटे के आसपास बताई जाती है.
इसके बाद अगर ट्रेन की बात करें तो, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन 'चाइना एक्सपेरिमेंटल मैगलेव' है. ये वही ट्रेन है, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है. इसकी टॉप स्पीड 800km प्रति घंटा है. चीन का प्लान है कि इसकी रफ्तार अगले चरण में 1000km तक पहुंचाई जाए.
वहीं अगर सबसे तेज चलने वाले प्लेन की बात करें तो NASA X-43 है. हालांकि इस विमान में इंसान नहीं बैठते. इस प्लेन की सर्वाधिक रफ्तार 11500 से 12000 के आसपास बताई जाती है. वहीं अगर इंसानों के बैठने वाले प्लेन की बात करें तो North American X15 सबसे तेज चलने वाले विमान है. इसकी रफ्तार 7200km प्रति घंटा के आसपास है.
सबसे तेज उड़ने वाली मिसाइल की बात करें तो यह रूस की 'Avangard Hypersonic Glide Vehicle' मिसाइल है. इस मिसाइल की रफ्तार लगभग 24000 से 33000 किमी/घंटा बताई जाती है. यह एक परमाणु-सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, जो हवा में अपनी दिशा बदलने में सक्षम होने के कारण इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव माना जाता है.
आखिर में हम रॉकेट की बात करते हैं. सबसे तेज चलने वाला रॉकेट भी अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA के पास है. इस रॉकेट का नाम 'Parker Solar Probe' है. जिसकी रफ्तार 635000km प्रति घंटा बताई जाती है. सूरज के सबसे करीब पहुंचने के मिशन पर निकले इस अंतरिक्ष यान ने सूरज के गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाकर ऐसी रफ्तार हासिल की है, जो इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु की अब तक की सबसे तेज गति है.