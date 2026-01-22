कहां और किसने बनाया भारत का पहला सिनेमा हॉल? जानें क्या था इस थिएटर का नाम

Advertisement
Cinema Hall Story: यूं तो फिल्मों और सिनेमाघरों का इतिहास पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई. चलिए जानते हैं देश में पहला सिनेमा हॉल कहां और कब बनाया गया था?

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:40 PM IST
First Theatre Built In India: आज ओटीटी का जमाना है, लोग वीकेंड पर टाइम निकालकर कोई सीरीज या अपने पसंद की फिल्म आसानी से देख लेते हैं. कुछ लोगों में फिल्मों की दिवानगी इस कदर होती है कि वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं. लेकिन एक जमाना था जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल थे और उस समय हॉल में फिल्म देखना बहुत बड़ी बात थी. यूं तो फिल्मों और सिनेमाघरों का इतिहास पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई. चलिए जानते हैं देश में पहला सिनेमा हॉल कहां और कब बनाया गया था?

कहां बनाया गया पहला सिनेमा हॉल?
आपको जानकर हैरानी होगी कि सिनेमा का इतिहास मुम्बई से नहीं, बल्कि कोलकाता से जुड़ा है. भारत का पहला सिनेमा हॉल 'चैपलिन सिनेमा' कोलकाता में बना. चैपलिन सिनेमा हॉल को जमशेदजी फ्रामजी मदान ने बनवाया था. उस समय पर्दे पर फिल्म देखना किसी अनोखे अनुभव से कम नहीं था. ये सिनेमा हॉल लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया था. इस हॉल को पहले 'एल्फिन्स्टन पिक्चर पैलेस' से भी जानते थे.

ये थे फिल्म प्रोडक्शन के पिता?
अगर हम फिल्म प्रोडक्शन की बात करें तो 'जमशेदती फ्रामजी मदान' को ही इसका पिता माना जाता है. मदान जी ने न सिर्फ पहला सिनेमा हॉल बनाया, बल्कि 'मदन थिएटर' के नाम से एक सिनेमा चेन की शुरुआत की जो आज तक चली आ रही है.
कौन थे जमशेदजी फ्रामजी मदान?
अगर हम मदान जी की कहानी के बात करें तो ये भी कम दिलचस्प से कम नहीं है, फिल्मों की तरह इसमें भी पहले हीरो संघर्ष करता है और सारी चुनौतियों को पूरा करके अंत में सफल हो जाता है. जानकारी के अनुसार जमशेदजी फ्रामजी मदान एक 'एल्फिन्स्टन ड्रामा क्लब' में एक हेल्पर का काम करते थे. इसके बाद जमशेदजी कोलकाता आ गए और यहीं पर रहने लगे. इसके बाद जमशेदजी ने एक मशहूर ड्रामा थिएटर को खरीद लिया. उस थिएटर का नाम 'कोरिंथियन हॉल' था. इसके बाद सन् 1907 में जमशेदजी ने 'एल्फिन्स्टन पिक्चर पैलेस' बनाया. 

क्यों फेमस हुआ ये सिनेमा हॉल?
जानकारी के अनुसार इस पिक्चर पैलेस का नाम बदलकर 'मिनर्वा' कर दिया गया था. इसके बाद एक राजनीतिक दौर आया जब उथल-पुथल और अशांति बढ़ने लगी और इस दौरान थिएटर को नुकसान पहुंचा. जिसके बाद इसे बचाने के लिए इस थिएटर का नाम मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन के नाम पर रखा गया. अब इस थिएटर का नाम 'चैपलिन सिनेमा' हो चुका था. इतनी मेहनत और नाम बदलने के बाद भी इसे किसी की नजर लग गई और 2003 में इस थिएटर को तोड़ दिया गया था.

