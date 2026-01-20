Knowledge News: 175 साल पहले किसने किया था सेफ्टी पिन का आविष्कार? गोल छेद के पीछे छिपी है इंजीनियरिंग

Safety Pin Hidden Engineering: सेफ्टी पिन हर घर में मिल जाता है. कपड़े जोड़ने से लेकर इमरजेंसी जुगाड़ तक इसका इस्तेमाल आम है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सेफ्टी पिन में एक छोटा सा छेद क्यों होता है. यह छेद सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं बल्कि एक बेहद स्मार्ट इंजीनियरिंग का नतीजा है, जिसे ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे इस्तेमाल कर लेते हैं.

सेफ्टी पिन का इतिहास?

सेफ्टी पिन का इतिहास कोई नया नहीं है. प्राचीन काल में इसे लैटिन भाषा में ‘फिबुला’ कहा जाता था. माना जाता है कि इसका इस्तेमाल ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग में यूरोप में शुरू हुआ था. उस समय यह कपड़े जोड़ने और शरीर पर वस्त्र टिकाने के काम आता था. हालांकि आज जिस सेफ्टी पिन को हम जानते हैं, उसका आधुनिक रूप 1849 में वाल्टर हंट ने तैयार किया.

वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन को कैसे बदला?

1849 में वाल्टर हंट ने एक ही तार को मोड़कर स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म बनाया. यही आधुनिक सेफ्टी पिन की असली पहचान बनी. इससे पहले पिन बनाने के दो तरीके प्रचलित थे. उत्तरी यूरोप में इस्तेमाल होने वाली पिन दो अलग-अलग हिस्सों से बनती थी और उसमें स्प्रिंग नहीं होता था. एक पिन में छेद होता था और दूसरी पिन उसमें फंसाकर क्लैप से बंद की जाती थी, जो काफी जटिल डिजाइन था.

मध्य यूरोप, ग्रीस और इटली में इस्तेमाल होने वाली पिन आज के सेफ्टी पिन से काफी मिलती-जुलती थी. ये एक ही तार से बनती थीं और बीच में स्प्रिंग होता था. तार का एक सिरा नुकीला होता था जबकि दूसरा मोड़ा हुआ, ताकि नुकीला सिरा सुरक्षित तरीके से लॉक किया जा सके. यही डिजाइन आगे चलकर सेफ्टी पिन की पहचान बना.

सेफ्टी पिन में बने छेद का क्या काम?

अगर आप सेफ्टी पिन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसके निचले हिस्से में तार को गोल घुमाकर एक कॉइल बनाई जाती है. यही हिस्सा स्प्रिंग का काम करता है. इस स्प्रिंग में बना छेद तार को सही एंगल और तनाव देने में मदद करता है. यह टेंशन ही नुकीले सिरे को मजबूती से लॉक करके रखती है. अगर सेफ्टी पिन में स्प्रिंग और वह छोटा सा छेद न हो, तो पिन बार-बार खुलता रहेगा. इससे कपड़े पकड़ने की ताकत कम हो जाएगी और चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाएगा. यही वजह है कि यह छोटा सा छेद सेफ्टी पिन को सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद बनाता है.

क्या सेफ्टी पिन सच में इंजीनियरिंग का कमाल?

सेफ्टी पिन दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका डिजाइन दशकों की समझ और प्रयोग का नतीजा है. एक छोटा सा छेद, एक स्प्रिंग और एक तार, मिलकर इसे ऐसा टूल बनाते हैं जो आज भी बिना बदले इस्तेमाल हो रहा है. अगली बार जब आप सेफ्टी पिन हाथ में लें, तो याद रखें कि इसमें सिर्फ तार नहीं, बल्कि छुपी हुई समझदारी भी जुड़ी है.